국가안보 위협? 사적 악연?…트럼프, MS에 고위 임원 해고 요구

트럼프, MS에 리사 모나코 해임 요구

바이든 정부 때 '1·6 폭동' 대응 주도

"민감 정보 접근, 국가 안보에 위협"

도널드 트럼프 미국 대통령이 국가 안보 위협을 이유로 마이크로소프트(MS) 고위 임원의 해고를 요구했다. 연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 지난 26일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'에 "MS는 글로벌 어페어스(Global Affairs) 사장 리사 모나코를 해고해야 한다"며 "그녀가 고도의 민감한 정보에 접근하는 것은 국가안보 차원에서 받아들일 수 없다"고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

AD

트럼프 대통령은 "미국 정부와 MS가 맺은 계약을 고려할 때 그녀는 국가 안보에 위협이 된다"며 "내 생각에 MS는 즉시 모나코의 고용을 종료해야 한다"고 적었다. 그러면서 "모나코의 수많은 불법적 행위 때문에 미국 정부는 최근 그녀의 모든 보안 인가를 박탈하고, 국가 안보 정보 접근을 차단했으며, 모든 연방 소유지 출입을 금지했다"고 설명했다.

트럼프 대통령은 구체적인 국가 안보의 위협에 대해서는 언급하지 않았다. 일각에서는 트럼프 대통령과 모나코의 개인적 악연에서 비롯된 해임 요구라는 평가도 나온다. 모나코는 버락 오바마 행정부 당시 국토 안보·대테러 담당 보좌관으로 일했고, 조 바이든 행정부 시절 법무부 부장관을 지내는 등 민주당계 인사로 꼽힌다. 특히 지난 2020년 트럼프 대통령 지지자들이 대선에 불복하며 의사당에 난입한 '1·6 의회 폭동'에 대한 법무부 대응을 주도했다.

그는 지난 7월 MS에 합류해 각국 정부와의 정책 협력 및 규제에 대응을 총괄하는 업무를 맡았다. MS는 다른 빅테크(대형 기술 기업)들과 마찬가지로 지난해 미 대선 이후 트럼프 대통령과의 관계 개선에 노력해왔기 때문에 향후 대응이 주목받고 있다. 사티아 나델라 MS CEO는 최근 백악관을 방문하고 트럼프 대통령이 주최한 주요 빅테크 CEO 만찬에 참석한 바 있다.

트럼프 대통령은 앞서 립부 탄 인텔 사장에게도 이해 충돌이 있다며 "즉각 사임해야 한다"고 요구한 바 있다. 그러나 인텔이 바이든 행정부 시절 이미 배정된 정부 자금을 받는 조건으로 미국 정부에 지분 10%를 넘기자 립부 탄을 "매우 존경받는 최고경영자"라고 칭하며 태도를 바꾸기도 했다. 이번 해임 요구도 향후 MS와의 협상에서 정책적 요구를 관철하기 위한 포석이라는 분석도 나온다.





AD

한편 이날 트럼프 대통령은 의회에서 허위 진술과 의회 절차 방해 혐의로 전날 기소된 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장에 대해서도 "더러운 경찰"이라며 비난했다. 코미 전 국장은 지난 2016년 대선 당시 트럼프를 당선시킬 목적으로 러시아가 개입했다는 의혹을 수사한 인물로, 트럼프 대통령과 갈등을 빚어왔다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>