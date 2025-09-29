중기중앙회 서울지역본부, 취약계층에 명절음식키트 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2400명분 추석 명절음식 나눔

중소기업중앙회 서울지역본부는 추석명절을 맞아 번오마을종합사회복지관에서 명절음식키트 전달식을 열었다고 29일 밝혔다.

중소기업중앙회 서울지역본부는 29일 번오마을종합사회복지관에서 명절음식키트 전달식을 열었다. 왼쪽 두번째부터 정경은 중기중앙회 서울지역본부장, 이병준 번오마을종합사회복지관장, 장영진 서울중기협동조합 상근이사협의회 회장. 중소기업중앙회

명절음식키트는 소고기, 동태포, 당면, 식용유 등 총 2400명이 먹을 수 있는 800만원 상당의 명절음식 재료로 구성됐다. 중기중앙회 서울지역본부는 지역 내 총 5개 복지기관에 키트를 나눠줄 예정이다. 키트는 복지기관을 통해 결혼이주여성, 시각장애인, 취약계층의 아동 및 노인, 미혼모를 위해 활용될 예정이다.

명절음식키트는 중소기업과 소상공인이 십시일반 모은 성금으로 지역사회와 따뜻한 명절을 맞이하기 위해 마련됐다. 중소기업중앙회 서울지역본부는 사회공헌 실천을 위해 매년 지속해서 복지시설을 선정해 후원을 이어오고 있다.





박종석 서울중소기업회장은 "앞으로도 꾸준한 관심과 온기를 전달할 수 있도록 중소기업계가 더욱 노력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

