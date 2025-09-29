"소비쿠폰 영향"…올해 7월 中企 서비스업 생산지수 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서비스업 전년 동월 대비 2.9% 뛰어

제조업 0.8% 하락…대내외 불확실성 영향

민생회복 소비쿠폰 지급의 영향으로 올해 7월 중소 서비스업의 경기가 소폭 개선된 것으로 나타났다. 다만, 중소 제조업의 생산지수는 대내외 불확실성 등이 영향을 미치며 전년 동월 대비 하락했다.

AD

29일 중소벤처기업연구원은 이같은 내용을 담은 'KOSI 중소기업 동향 2025년 9월호'를 발표했다. 올해 7월 중소 서비스업의 생산지수는 전년 동월 대비 2.9% 뛰었다. 같은 기간 중소 제조업은 0.8% 하락했다. 서비스업의 경우 민생회복 소비쿠폰 지급 등이 영향을 미친 반면 제조업은 대내외 불확실성 등이 해소되지 못한 점이 영향을 미친 것으로 분석된다.

올해 7월 소매판매액은 54조5000억원으로 전년 동월 대비 3.8% 늘었다. 내구재(6.5%), 준내구재(2.2%), 비내구재(3.1%) 등에서 모두 판매가 증가했다.

지난 8월 중소기업 취업자수는 2559만9000명으로 전년 동월 대비 5만5000명 감소한 것으로 나타났다. 5~299인 업체에서는 8만1000명 증가했지만, 1~4인 업체에서 13만5000명 감소하면서 전체적인 취업자수를 끌어내렸다. 업종별로는 제조업(-6만4000명)과 건설업(-14만3000명)에서 각각 취업자수 감소세가 지속됐다.

중소기업 임금근로자 중 상용근로자(11만8000명)는 증가했지만, 임시근로자(-6000명)와 일용근로자(-6만5000명)는 각각 감소한 것으로 조사됐다.

7월 창업기업 수는 10만3092개로 전년 동월 대비 2.5% 감소했다. 제조업(-7.5%), 서비스업(-1.3%), 건설업(-12.1%) 등에서 전반적으로 감소한 가운데 기술기반업종 창업기업수는 1만9891개로 전년 동월 대비 2.6% 증가했다.





AD

중기연 관계자는 "지난 7월 민생회복 소비쿠폰 지급의 영향으로 내수 및 서비스업을 중심으로 중소기업 경기가 진작된 것으로 나타났다"며 "정책당국은 명절 연휴를 활용해 내수 경기 회복세가 이어지도록 하는 한편, 관세 등 대외 불확실성이 중소기업에 미치는 영향이 최소화되도록 정책적 노력을 기울여야 한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>