AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 콘텐츠 사업 성과

리디 주식회사(리디)는 도쿄증권거래소가 주관하는 'TSE(Tokyo Stock Exchange) 아시아 스타트업 허브'에 2년 연속 선정됐다고 29일 밝혔다.

'TSE 아시아 스타트업 허브'는 아시아 유망 스타트업을 선정해 일본 시장 내 비즈니스 확대 및 현지 기업과의 연계를 촉진하고, 도쿄증권거래소 상장을 지원하는 프로그램이다. 올해 총 7개국의 스타트업 20곳이 선정됐고, 리디는 2년 연속 이름을 올렸다.

리디, TSE 아시아 스타트업 허브 2년 연속 선정. 리디 주식회사

AD

리디는 자사 오리지널 IP를 기반으로 일본 웹툰 시장에 성공적으로 진출한 데 이어, 최근 글로벌 숏드라마 플랫폼 '칸타(Kanta)'를 선보이며 일본 내 콘텐츠 사업을 확장하고 있다. 이번 선정을 계기로 일본 현지 기업들과 안정적인 파트너십을 구축하고 칸타를 중심으로 숏드라마 시장 공략에 더욱 집중해 나갈 계획이다.





AD

배기식 리디 대표는 "리디가 일본 콘텐츠 시장에 안착하는 과정에서 'TSE 아시아 스타트업 허브'의 지원이 큰 힘이 됐는데, 2년 연속 선정돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 일본 내 K-콘텐츠 영향력을 확대하고 글로벌 K-컬처를 선도하는 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>