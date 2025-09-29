대한항공·아시아나, 지역 아동 주거환경 개선 봉사활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22년 간 전국 '희망의 집' 19채 지어

대한항공은 26일 서울 강서구 지온보육원에서 아시아나항공 임직원들과 안전한 주거환경을 조성하는 봉사활동을 펼쳤다고 29일 밝혔다.

대한항공은 2001년 한국해비타트와 파트너십을 맺고 건축비를 지원한 것을 시작으로, 2004년부터 임직원이 직접 주거환경 개선사업에 동참했다. 지난 22년 동안 총 800여명 임직원이 대전, 양평, 천안, 춘천, 진주 등 전국 곳곳에 '희망의 집' 19채를 짓는 데 지원했다.

이날 양사 임직원 20여명은 노후화된 벽지를 전면 교체하고 벽면을 깔끔하게 다듬는 샌딩 및 도장 작업, 계단 안전 손잡이 설치, 짐 나르기 등을 지원했다.





대한항공 관계자는 "지역 아동들이 더 나은 환경에서 긍정적인 성장을 지속할 수 있도록 양사가 힘을 합쳤다는 점에서 큰 의미가 있다"면서 "지역사회와 함께 나눌 수 있는 가치를 지속적으로 창출해 나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

