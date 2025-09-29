9월 자유여행 예약률 55%↑…오사카·푸꾸옥 '핵부상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스테디셀러·휴양지·도시여행 등 맞춤형 구성

모두투어는 최근 자유여행객 증가 추세에 맞춰, 최신 여행 트렌드와 다양한 고객 니즈를 반영한 '자유여행 에어텔' 기획전을 출시했다고 29일 밝혔다.

9월 자유여행 예약률은 지난해 같은 기간보다 약 55% 증가하며 뚜렷한 성장세를 보였다. 인기 지역은 일본, 베트남, 대만 순으로 나타났으며, 특히 오사카와 푸꾸옥은 최근 자유여행 트렌드를 대표하는 핵심 지역으로 떠올랐다.

이번 기획전은 ▲스테디셀러 ▲휴양지 ▲도시 여행지 ▲올인클루시브 ▲데이투어팩 ▲지방 출발 등 6개 카테고리로 다양하게 구성됐다. 이를 통해 고객은 여행 목적과 라이프스타일에 맞춰 상품을 선택할 수 있으며, 합리적인 가격대의 가성비 상품부터 프리미엄 휴양 상품까지 아우르며 폭넓은 수요를 맞출 수 있도록 기획됐다.

스테디셀러 카테고리에는 일본 오사카·후쿠오카, 베트남 나트랑·푸꾸옥을 비롯해 마카오, 발리, 괌, 보홀 등 자유여행 선호 지역의 인기 상품이 포함됐다. 도시 여행지에서는 홍콩·도쿄·상하이·싱가포르·치앙마이·두바이 등 주요 도시를 대상으로 한 여행 상품을 선보인다.

올인클루시브 카테고리에서는 PIC 괌·사이판, 푸꾸옥 윈덤그랜드, 발리 클럽메드, 코타키나발루 샹그릴라 라사리아, 몰디브 오블루 샹겔리 등 글로벌 인기 리조트를 이용하는 상품으로 구성됐으며, 데이투어팩에는 방콕·푸켓·보라카이·라오스 현지 원데이 투어와 일본 주요 도시 버스 투어 상품 등이 운영된다. 이 외에도 골프 특화, 럭셔리 에어텔, 지방 출발 상품 등 차별화된 구성으로 선택의 폭을 넓혔다.





이우연 모두투어 상품본부장은 "이번 기획전은 빠르게 변화하는 자유여행 트렌드에 맞춰, 세분화된 카테고리 운영으로 고객이 자신에게 꼭 맞는 여행을 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 변화하는 여행 트렌드에 맞춘 모두투어만의 차별화된 상품을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.





