원주시, 24년 만에 부활… 원주시민 체육대회 25개 읍면동 주민 함께 뛴다

11월 1일 원주종합운동장서 열려

2001년 이후 중단됐던 원주시민 체육대회가 24년 만에 다시 열린다.

'2025 원주시민 체육대회'는 시 승격 70주년을 기념해 시민 간 소통과 화합을 도모하고, 지역사회 결속력을 강화하기 위해 마련됐다. 대회는 원주시체육회가 주최·주관하며, 오는 11월 1일 원주종합운동장에서 개최될 예정이다.

이번 체육대회는 25개 읍면동 대항전 형식으로 진행되며, 혼성계주, 5인 6각, 파크골프 퍼팅, 단체줄넘기, 줄다리기, 훌라후프, 여자 PK 등 총 7개 종목에서 경쟁이 펼쳐진다. 경기는 읍면동 간 인구수 및 고령화 비율을 고려해 1부와 2부로 나뉘어 진행되며, 모든 시민이 함께 즐길 수 있는 한마당 축제로 구성됐다.

행사는 오전 8시 30분 식전 공연으로 시작되며, 오전 9시에는 선수단 입장과 개회식이 진행된다. 이후 종목별 체육 경기가 이어지고, 오후에는 초청가수 공연과 시민 대표 공연, 시상식 및 경품추첨으로 대미를 장식한다.

대회에는 원주시민 누구나 참여할 수 있으며, 참가를 희망하는 주민은 10월 13일까지 주소지 또는 사업장 소재지 읍면동 행정복지센터에 신청하면 된다.





원강수 원주시장은 "이번 대회는 단순한 체육대회를 넘어 원주시 25개 읍면동이 한자리에 모여 함께 뛰고 웃는 진정한 화합의 축제가 될 것"이라며 "이웃과 마음을 나누고 세대를 아우르는 소통의 장이 마련되길 기대한다"고 말했다.





