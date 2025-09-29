벽돌에 서서, 나무에 앉아서 직관…中 축구팬들 "돈 낸 좌석이야"

경기장 건설 당시 쓰고 남은 벽돌 사용

지난 경기때는 나뭇가지석도 공식 제공

나무 한 그루당 3명까지만 올라갈 수 있어

중국의 한 지역 축구협회가 경기장에 자리가 없어서 축구 팬들을 위해 나뭇가지석에 이어 벽돌석까지 제공해 화제다. 29일 연합뉴스TV는 지무뉴스 등 현지 매체를 인용해 후난 슈퍼리그에서 활동하는 융저우 축구협회가 지난 26일 관객들을 위해 '벽돌석'을 제공했다고 보도했다. 벽돌석은 말 그대로 벽돌 위에 올라가 담장 너머에서 치러지는 축구 경기를 관람하는 자리다. 협회는 "1인용 석과 2인용 석을 갖췄고, 경기장 건설 당시 쓰고 남은 벽돌이어서 160㎏까지는 버틸 수 있다"고 설명했다.

중국의 축구팬들이 벽돌 위에 올라가 담장 너머에서 치러지는 축구 경기를 관람하고 있다. 지무뉴스

앞서 지난 21일 융저우 축구협회는 나무에 매달려 축구 경기를 관람하는 '나무에 매달린 티켓'을 제공해 눈길을 끈 바 있다. 이 경기장을 홈구장으로 쓰는 융저우 FC가 지역 주민들에게 큰 인기를 얻고 있지만, 경기장 보수 공사 이후 관객 수용 인원이 줄자 경기 티켓을 구하기가 어려워 이런 편법을 사용한 것으로 알려졌다. 슈퍼리그 2라운드를 앞두고 "좌석이 없다"며 팬들의 불만이 커지자, 융저우 축구협회는 경기장 밖에 있는 나무에 올라가 경기를 볼 수 있도록 했다. 다만 연령 및 신체 조건을 충족하는 이들에게만 '나뭇가지석'을 제공했다.





지난 21일 융저우 축구협회는 나무에 매달려 축구 경기를 관람하는 '나무에 매달린 티켓'을 제공해 눈길을 끈 바 있다. 지무뉴스

이 자리는 18세에서 40세 사이의 성인만 이용할 수 있고, 체중 80㎏ 이하의 사람들이 나무 한 그루당 3명까지만 올라갈 수 있도록 했다. 아울러 해당 좌석에선 골을 넣었을 때 축하하기 위해 나뭇가지를 흔들어서는 안 된다", "새 배설물을 맞는 등의 위험이 있지만, 본인이 책임져야 한다"는 등의 규정도 세웠다. 해당 좌석을 본 누리꾼은 "경기장에 앉아서 보는 것보다 훨씬 재미있겠다", "이게 진짜 합법적인 관람이라는 게 너무 웃기다", "나무 부러지면 누가 책임지냐" 등 다양한 의견을 내놨다. 이 가운데 실제 벽돌석에서 경기를 관람했다는 한 누리꾼은 "360도 파노라마 뷰를 자랑한다"는 후기를 남기기도 했다.





