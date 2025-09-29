최장 10일 추석 연휴도 '배송'…CJ온스타일, '바로도착' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3~12일까지 추석 당일 제외 서비스 제공

CJ온스타일이 최장 10일간 이어지는 황금연휴에도 빠른 배송 서비스인 '바로도착'을 운영한다고 29일 밝혔다.

CJ온스타일은 추석 당일(6일)을 제외하고 다음달 3일부터 12일까지 오늘도착, 새벽도착, 내일도착 등 '바로도착' 빠른 배송 서비스를 제공한다. 구매 당일 도착하는 오늘도착은 최대 오후 1시(서울 권역 한정) 주문 건까지 유효하다.

추석 연휴에는 패션·뷰티·일반식품·건강식품 등 명절 인기 상품들을 집중 편성한다. TV 라이브 채널에서는 3일 오전 6시 '여에스더 글루타치온', 5일 오전 6시 '뉴트리 보스웰리아'를 소개한다. 이들 상품을 주문하면 당일 도착한다.

해외여행과 나들이 수요를 겨냥해 패션과 뷰티 방송에도 빠른 배송을 도입한다. 3일 저녁 6시 30분 캐주얼 아웃도어 '에디바우어', 4일 오전 8시 20분 미국 폴로협회 공식 브랜드 'USPA 기모 카라티', 5일 오전 8시 50분 '아디다스골프' 등을 방송한다. 모두 2025년 가을·겨울 신상품이다. 3일 밤 10시 45분 '겟잇뷰티 위드 소이현'에서 방송하는 '동국 마데카크림'도 주문 다음 날 도착을 보장한다.

CJ온스타일 모바일 애플리케이션(앱) 최상단에 배치된 '바로도착' 전문관에서도 추석 연휴 기간 빠른 배송이 가능한 상품을 한눈에 확인할 수 있다.

CJ온스타일 관계자는 "긴 추석 연휴에도 선물 상품을 구매하려는 수요가 예상돼 구매 당일 배송해주는 바로도착 서비스를 도입했다"며 "향후에도 배송 서비스를 고도화해 고객 쇼핑 경험 혁신에 속도를 낼 것"이라고 말했다.





한편 CJ온스타일은 지난달 빠른 배송 서비스 브랜드 '바로도착'을 론칭했다. '바로도착'은 기존 '오늘도착', '새벽도착', '내일도착', '주말도착' 등 여러 배송 옵션을 하나로 통합한 CJ온스타일의 고유 배송 브랜드다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

