국정자원 화재, 설계·운영 부실 드러난 국가 전산망의 민낯

금융 서비스는 정상화

우편·택배 서비스 오늘 재개 전망

국가정보자원관리원(국정자원) 화재의 직접적 원인으로 무정전 전원장치(UPS)용 리튬이온 배터리의 '열 폭주(thermal runaway)' 현상이 지목된다.

리튬 배터리는 충·방전 과정에서 제어가 실패하면 급격히 발열하고, 자체 산소를 발생시켜 불길이 쉽게 꺼지지 않는다. 가스계 소화설비가 가동됐지만 효과가 없었고, 물 분사 역시 전산 장비 손상 우려로 적극 사용하지 못해 진화가 지연됐다.

28일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 합동감식을 위해 소방, 경찰, 국립과학수사연구원 관계자들이 이동하고 있다. 연합뉴스 제공

배터리 교체 시점이 지연된 점도 문제로 떠올랐다. 배터리는 LG에너지솔루션이 제작했고 UPS는 타사 제품이었으며, 운영·점검은 국정자원과 LG CNS가 맡는 3자 구조였다. 지난해 정기점검에서는 '교체 권고'가 있었지만, 올해 점검에서는 '이상 없음' 판정을 받았다. 그러나 실제 사용 기간은 11년에 달해 글로벌 권장 주기(7~10년)를 넘었다. 전문가들은 "점검과 교체 관리가 따로 놀며 책임 사각지대가 발생했다"고 지적한다.

시설 설계와 이중화 체계의 부실도 드러났다. 배터리와 서버 간 거리가 불과 60㎝였고, 전력실과 서버실 사이 구획도 제대로 마련되지 않았다. 전화국 건물을 개조해 사용한 탓에 국제 데이터센터 기준에도 못 미쳤다. 정부는 센터를 대전, 광주, 공주 등으로 분산 운영해 장애 시 신속히 전환할 수 있다고 밝혔지만, 실제 화재 때 다수의 행정 서비스가 장시간 마비됐다. 데이터 복제만으로는 충분치 않았고 즉각적 절체가 이뤄지지 않은 것이다.

운영상의 허점도 지적된다. 당시 배터리 이전 작업 중 스파크가 튀며 화재가 발생한 것으로 알려졌다. 충전량 조절, 절연 장비 사용, 안전 감독 등 기본 절차가 제대로 지켜지지 않았을 가능성이 크다. 기술적 취약성과 관리 부실이 맞물려 국가 전산망 전체가 마비된 셈이다.

전문가들은 이번 사태를 '인재'로 규정한다. 최운호 서강대 교수(메타이노베이션센터 센터장)는 "전화국 개조라는 편법적 운영에서 이미 재앙은 예고돼 있었다"면서 "비용 절감 명목으로 안전을 외면해선 안 된다"고 강조했다.

과학기술정보통신부는 이번 사태 직후 "행정정보시스템 재난 위기대응 매뉴얼을 재점검하고 관계기관 협력 체계를 강화하겠다"고 밝혔다. 그러나 이는 사고 때마다 반복되는 선언적 대책에 불과하다는 비판이다. 2022년 카카오 데이터센터 화재 이후에도 유사한 매뉴얼 보완 방안이 나왔지만, 이번 사태에서도 같은 문제가 되풀이됐다.

전문가들은 과기정통부의 대응이 근본적 원인 해결 대신 사후 점검에 머물렀다고 지적한다. 최 교수는 "실패를 반복하지 않기 위해서는 국가 핵심 데이터를 보관하는 코어 시설에 대한 전면적인 재설계가 필요하다"면서 "모든 데이터센터에서 UPS, 배터리 등 화재 위험 시설은 서버실과 분리된 별도 공간으로 즉시 이전해야 한다"고 했다.

이번 화재로 주민등록·여권 발급, 정부24 등 주요 행정서비스는 물론 금융결제망과 우정사업본부 서비스까지 차질을 빚었다. 그러나 28일 오후부터 금융결제망을 비롯한 주요 금융 서비스는 정상화됐다. 체크카드 결제, 인터넷뱅킹, ATM 입출금, 보험 청약·보험금 청구 등이 재개되면서 금융권 혼란은 점차 해소되는 분위기다.

우정사업본부도 같은 날 오전 서버와 네트워크 점검에 착수한 뒤, 오후 9시경부터 금융서비스를 재가동했다. 우체국 예금·보험 거래는 정상화됐고, 보험료 납부나 대출 상환 지연으로 인한 고객 피해가 없도록 별도 조치를 마련하겠다고 밝혔다. 다만 우편·택배 서비스는 복구가 늦어지고 있으며, 이날 오전 재개를 목표로 점검이 진행 중이다.





곽병진 우정사업본부장 직무대리는 "빠른 시일 내에 우편 서비스가 정상화될 수 있도록 더욱 노력하고, 추석 명절을 앞두고 소포와 더불어 모든 우편물이 정상 소통될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

