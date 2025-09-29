LG전자 HVAC, '건물 에너지 관리' 성과 인정받았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풀무원기술원, LG전자 HVAC·BEMS 설치

3년 연평균 8.4% 에너지 절감

한국에너지공단 'BEMS 설치확인' 인증제

제도 시행 후 최초 유효기간 연장

BEMS 통합 솔루션으로 에너지 절감

에너지 통합 관리로 비 하드웨어 성장

비 하드웨어 분야 매출 비중 확대 목표

"솔루션 강화해 HVAC 경쟁력을 높일 것"

LG전자는 자사의 냉난방공조(HVAC) 사업의 비 하드웨어 분야인 '건물에너지관리시스템(BEMS)'이 에너지 절감과 효율성 향상 등 성과를 공식적으로 인정받았다고 29일 밝혔다.

LG전자 건물에너지관리시스템(BEMS)이 설치된 풀무원기술원이 건물에너지관리시스템(BEMS) 설치확인 1등급을 재획득했다. 직원이 풀무원기술원의 에너지 흐름을 모니터링하고 있다. LG전자 제공

이날 업계에 따르면, LG전자 BEMS가 설치된 충북 오송 풀무원기술원은 최근 설치확인 최고 등급인 1등급의 유효기간을 연장했다. 앞서 한국에너지공단은 이곳의 BEMS에 대해 2021년 설치확인 1등급을 부여한 바 있다. 등급이 연장 승인된 건 제도 시행 이후 최초다.

한국에너지공단은 공공건축물의 BEMS 설치 의무화 규정에 따라 2017년부터 '건물에너지관리시스템 설치확인' 인증제를 시행하고 있다. 건축물의 에너지 관리 수준에 따라 등급을 부여한다. 최고 등급을 획득하려면 고도화된 BEMS와 운영 기술이 필수적이다.

인증을 통한 설치확인 유효기간은 5년이다. 연장을 위해서는 운영 목표 및 추진체계, 운영성과에 대한 정기적 평가와 개선 노력, 계측기기 관리 현황, 에너지 데이터 수집·저장·조회 시스템의 신뢰성, 에너지 절감 성과 실효성 등을 종합적으로 평가받아야 한다.

BEMS는 건물의 쾌적한 실내 환경 유지와 효율적인 에너지 관리를 위해 에너지 사용내역을 실시간 모니터링하고 각종 설비 제어·관리·예측 등 기능을 제공하는 시스템이다.

LG전자의 BEMS는 풀무원기술원에서 설비 효율을 최적화하고 고효율 운전을 유도해 3년 평가기간 동안 연평균 8.4% 에너지 절감에 기여했다. 풀무원기술원은 LG전자의 적극적인 지원을 통해 건물 에너지 운영을 개선해왔다.

LG전자는 풀무원기술원 준공 시 통합 HVAC 시스템을 공급했다. 고효율 열원장비인 냉방용 빙축열 시스템과 난방용 지열 히트펌프 등을 설치했고 BEMS로 각종 설비의 실시간 데이터를 수집하고 이를 기반으로 자동 제어 및 피크 부하를 관리한다. 또 BEMS는 실내외 온도와 습도, CO2, 조도, 미세먼지 등 9개 환경 요소를 센서로 감지해 공간별 목적에 맞는 환경을 유지하면서 에너지 사용을 최소화하도록 설계됐다.

최근 전 세계적으로 탄소중립과 에너지 효율이 강조되면서 BEMS의 필요성은 더욱 커지고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 건물은 전체 에너지 최종 소비량의 약 30%를 차지하는 소비처로, 효율적인 에너지 관리가 필수다. 우리나라 정부도 공공건축물뿐 아니라 일정 규모 이상의 민간 건축물에도 올해부터 BEMS 설치를 의무화하는 등 관련 규제를 강화하고 있다.

LG전자는 BEMS 등 현재 ES사업본부 전체 매출의 10% 수준인 비 하드웨어 분야의 매출 비중을 20%까지 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 회사의 '질적 성장'을 위한 사업 포트폴리오 전략과도 일치한다.





이재성 LG전자 ES사업본부장(부사장)은 "제품 중심의 솔루션을 넘어 다양한 설비들을 통합 제어해 운영 최적화와 에너지 절감을 동시에 실현하는 통합 솔루션 비즈니스를 더욱 강화해 HVAC 사업 경쟁력을 높여갈 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

