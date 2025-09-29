경기도, 양주 청담천 3.93㎞ 정비 착공… 홍수 방어력 대폭 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 208억원 투입…양주시 만송동~고암동 일원 3.93㎞구간 정비

경기도가 양주시 청담천의 홍수 대응 능력을 강화하기 위한 '양주 청담천 지방하천 정비사업'을 시작한다고 29일 밝혔다.

양주 청담천 2지구 위치도. 경기도 제공

AD

정비사업은 양주시 만송동에서 고암동에 이르는 청담천 일원 총 연장 3.93km 구간의 하천을 정비하는 것으로 ▲축제공(제방 쌓기) 5.0㎞ ▲보축(제방 보수·보강)5.0㎞ ▲교량 2개소 설치 등이 포함된다.

총 사업비는 도비 208억원으로 ▲공사비 163억원 ▲감리비 15억원 ▲보상비 22억원 ▲설계 및 기타비용 8억원 등에 투입된다. 공사는 2027년 10월 준공을 목표로 추진된다.

청담천 정비사업은 지난 2021년 실시설계용역과 환경영향평가 협의를 시작으로, 2023년 설계VE(Value Engineering) 자문 및 경기도 건설기술심의위원회 심의를 거쳤다. 2024년 7월 하천공사 시행계획 고시를 통해 보상 협의 절차를 진행하며 본격적인 사업 기반을 마련해왔다.

강성습 경기도 건설국장은 "정비사업을 통해 집중호우 시 청담천의 범람 위험이 크게 줄어들고, 지역 주민의 안전과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다"며 "사업이 원활히 추진될 수 있도록 양주시 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.





AD

경기도는 이번 정비사업 완공시 LH에서 추진하는 3.52㎞ 구간을 포함하여 청담천 전체 구간 8.7㎞에 대한 치수 능력과 안정성을 높이고 친환경적이고 안전한 하천 공간을 조성해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 지역 기반을 마련할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>