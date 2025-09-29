벤처기업 4분기 경기 기지개…1년 만에 BSI 기준치 회복

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3분기 실적지수 89.9로 두 분기 연속 상승

서비스업은 103.6으로 기준치 웃돌아

제조업은 의료·제약 부진에 여전히 100 미달

벤처기업들이 오는 4분기 경기 회복을 낙관했다. 내수판매 개선과 수출 반등 기대감이 맞물리면서 1년 만에 경기전망지수(BSI)가 기준치(100)를 회복했다. 다만 제조업 부문은 의료·제약 업종 부진 여파로 여전히 기준치에 미달해 업종별 온도 차가 뚜렷했다.

벤처기업협회가 29일 발표한 '2025년 3분기 벤처기업 경기실사지수(BSI)'에 따르면 3분기 벤처기업 경기실적지수는 89.9로 전 분기 대비 0.1포인트 소폭 늘었다. 지난 1분기 최저점(78.6)에서 반등한 이후, 두 분기 연속으로 상승을 기록했다.

벤처기업협회의 '2025년 3분기 벤처기업 경기실사지수(BSI)'. 벤처기업협회

3분기 경기실적이 '개선됐다'라고 응답한 기업은 '내수판매 호전(85.6%)'을 핵심 요인으로 꼽았다. 뒤이어 '수출호전'(26.3%)이 전 분기(18.4%) 대비 7.9%포인트 상승하며 주요 개선 요인으로 작용했다. 기업경기 악화 요인으론 '내수판매 부진(85.9%)'이 가장 크게 주목됐다. 다만 '자금사정 어려움(30.6%)'이 전 분기(40.7%)보다 10.1%포인트 감소하며 기업 자금 사정 부담이 완화된 것으로 나타났다.

제조업 경기실적지수는 88.2로 전 분기(88.9) 대비 0.7포인트 하락했다. 전 분기 유일하게 기준치(100)를 웃돌았던 의료·제약(92.9)이 9.1포인트 하락하며 3분기 제조업의 모든 세부 업종이 기준치에 미달했다.

반면 서비스업 경기실적지수는 91.8로 전 분기(89.6) 대비 2.2포인트 증가했다. 정보통신·방송서비스(102.1)는 전 분기 대비 10.8포인트 상승하며 세부 업종 중 유일하게 기준치(100)를 웃돌았으나, 도소매·연구개발서비스·기타서비스(87.3)는 전 분기 대비 5.0포인트 하락했다.

4분기 벤처기업 경기전망지수는 100.0을 기록하며 1년 만에 기준치(100)를 회복했다. 지난해 4분기(110.7) 이후 지속해서 기준치(100)를 하회했으나, 올해 들어 3분기 연속 상승세를 이어가며 연중 최고치를 달성했다.

4분기 기업경기 '개선'을 전망한 벤처기업은 주요 개선 요인으로 '내수판매 호전'(80.6%), '기술 경쟁력 강화'(29.0%), '수출호전'(22.9%) 등을 꼽았다. '악화'를 전망한 벤처기업의 81.5%는 '내수판매 부진'을 주요 악화요인으로 응답했다.

제조업과 서비스업 경기전망지수 모두 연중 최고치를 기록하며 견조한 흐름을 이어갔다. 제조업 경기전망지수는 97.5로 전 분기(96.4) 대비 1.1포인트 증가하며 3분기 연속 상승했으나, 여전히 기준치(100)에 미달했다. 서비스업 경기전망지수는 103.6으로 전 분기(102.0) 대비 1.6포인트 늘었다.





이정민 벤처기업협회 사무총장은 "벤처기업 경기실적지수와 전망지수 모두 연중 최고치를 기록한 것은 경기 개선세가 본격화되고 있음을 보여주는 의미 있는 결과"라면서도 "제조업은 의료·제약 업종 중심의 하락세로 이번 분기에 실적과 전망 모두에서 기준치를 넘지 못했다. 벤처 산업 전반의 활력 회복과 재도약을 위해서는 정부와 국회의 지속적인 관심과 지원이 필요하다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

