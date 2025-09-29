서리풀뮤직페스티벌, 25만 관객과 함께 성황리 종료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10주년 맞아 음악 중심 축제로 업그레이드

지난 27~28일 열린 ‘서리풀뮤직페스티벌’이 약 900m에 달하는 반포대로를 거대한 야외 음악무대로 탈바꿈시키며 25만명의 관객과 함께 성황리에 폐막했다.

지난 27~28일 반포대로에서 펼쳐진 ‘서리풀뮤직페스티벌’ 전경. 서초구 제공.

AD

첫날 ‘클래식의 밤’ 무대에서는 세계적인 소프라노 조수미가 감동적인 솔로와 바이올리니스트 대니 구와의 듀엣 공연을 펼쳐 관객들의 가슴을 울렸다. 이어 가야금 앙상블 양승희의 연주가 이어지며 한국 전통음악의 아름다움을 선사했다. 둘째 날 ‘K-POP의 밤’에는 대표 힙합그룹 에픽하이, 감성 듀오 멜로망스, 신예 싱어송라이터 스텔라장이 무대를 뜨겁게 달구며 젊은 관객들의 마음을 사로잡았다.

무대 밖 반포대로 거리 공간은 다양한 프로그램의 장으로 활용됐다. 대형 캔버스인 ‘지상최대 스케치북’과 종교·세대를 아우르는 ‘서리풀합창제’, 거리 곳곳에 마련된 체험 부스가 관객들에게 큰 즐거움을 선사했다.

소프라노 ‘조수미’의 솔로 무대. 서초구 제공.

특히 첫날 밤 재즈 보컬리스트 나윤선과 피아니스트 보얀 지의 재즈 공연은 축제에 낭만적인 분위기를 더했으며, 둘째 날 밤 펼쳐진 화려한 불꽃놀이는 행사 대미를 장식해 관객들의 기억에 오래 남을 순간을 연출했다.





AD

전성수 서초구청장은 “서리풀뮤직페스티벌이 10주년을 맞아 ‘뮤직’이라는 정체성을 안고 한층 업그레이드됐다”며 “이번 페스티벌이 축제를 방문한 25만명에게 잊혀지지 않는 소중한 기억이 되길 바라며, 내년에도 문화예술도시 서초라는 이름에 걸맞는 더욱 수준 높은 무대와 컨텐츠로 다시 찾아오겠다”고 말했다.

전성수 서초구청장(우측)과 아쿱 스타렉 체코 프라하6구 구청장이 지난 27일 열린 서리풀뮤직페스티벌에서 기념사진을 찍고 있다. 서초구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>