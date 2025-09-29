유럽, 미국 원정에서도 이겼다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

골프 대항전 제45회 라이더컵 우승

최종 스코어 15-13, 2점 차 승리

2회 연속 정상, 13년 만에 원정 환호

유럽이 미국 원정에서 승전보를 전했다.

28일(현지시간) 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙코스(파70·7352야드)에서 열린 미국과의 골프 대항전 제45회 라이더컵 최종일 싱글 매치 12경기에서 3.5점을 추가해 최종 합계 15-13으로 승리했다.

셰인 라우리가 라이더컵 최종일 싱글 매치 18번 홀에서 유럽의 우승을 확정짓는 무승부를 거둔 뒤 환호하고 있다. 파밍데일(미국)=로이터연합뉴스

AD

유럽은 2023년 로마 대회에 이어 2회 연속 정상에 올랐고, 2012년 이후 13년 만에 미국 원정에서 승리하는 기쁨을 맛봤다. 유럽은 역대 전적에서 16승 2무 27패로 미국에 뒤지고 있지만 2000년 이후엔 9승 3패로 미국을 압도하고 있다.





AD

유럽은 전날까지 포볼(두 선수가 각자 공으로 경기해 더 좋은 성적을 팀 점수로 삼는 방식)과 포섬(두 선수가 하나의 공을 번갈아 치는 방식) 16경기에서 11.5-4.5로 크게 앞서 사실상 우승을 예약했다. 싱글 매치에선 미국에 1승 4무 7패로 뒤졌지만 원정에서 귀중한 우승 트로피를 들어 올렸다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>