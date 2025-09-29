美 정부 셧다운 초읽기…트럼프, 29일 野 회동 전 "셧다운 땐 공무원 대량 해고"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프, 29일 민주당 지도부 회동

임시 예산안 통과 불발 시 10월부터 셧다운

셧다운 전부터 책임 공방 가열

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 위기를 하루 앞둔 29일(현지시간) 야당인 민주당 지도부와 마주 앉아 정부 예산안 합의 도출에 나선다. 트럼프 대통령은 민주당이 임시 예산안 통과에 협조하지 않을 경우 연방정부 공무원을 대량 해고하겠다고 경고하며 압박 수위를 높였다.

UPI연합뉴스

28일 블룸버그 통신에 따르면 트럼프 대통령은 29일 오후 민주당 척 슈머 상원 원내대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표를 만난다. 공화당에서는 존 튠 상원 원내대표와 마이크 존슨 하원의장이 이 자리에 동석한다.

이번 회동은 슈머 원내대표가 "셧다운 시한이 임박했다"며 튠 원내대표에게 트럼프 대통령과의 만남 주선을 요청하며 성사됐다.

의회는 오는 30일로 종료되는 2025회계연도 이후 정부 예산안에 합의하지 못한 상태다. 지난 19일 하원에서는 공화당이 마련한 7주짜리 임시 예산안이 통과됐지만 상원에서 부결됐다. 공화당이 상원에서 예산안을 처리하려면 최소 7명의 민주당 의원의 지지가 필요하다.

합의가 지연될 경우 10월1일부터 일부 연방정부기관 운영이 중단될 수 있어 29일 회동에 따른 막판 합의 도출 여부에 관심이 쏠린다. 공화당은 현 지출 수준을 유지하는 임시 예산안을 통과시켜 시간을 벌자는 입장이지만, 민주당은 오바마케어 보조금 연장 등 조건을 고집하며 맞서는 상황이다.

회동을 앞두고 백악관과 공화당, 민주당의 신경전은 한층 고조되고 있다.

트럼프 대통령은 민주당 지도부와의 회동을 앞두고 예산안 협조를 압박하고 나섰다. 그는 이날 NBC 뉴스 인터뷰에서 연방정부 셧다운이 발생할 경우 "우리가 영구적으로 해고할 수 있는 사람들 중 많은 이들을 해고할 것"이라며 "그렇게 하고 싶지 않다"고 말했다. 이는 정부 셧다운이 현실화되면 자신의 국정과제와 무관한 부처·기관의 공무원을 대폭 감축하겠다는 경고로, 그 책임을 민주당에 돌리려는 발언으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 앞서 민주당의 회동 제안을 "생산적이지 않다"며 거부했지만, 이후 입장을 선회해 대화에 나서기로 했다.

튠 원내대표도 이날 NBC 인터뷰에서 "우리는 대화를 할 수 있지만 그 전에 인질을 풀어줘야 한다"며 "미국 국민을 자유롭게 하고 정부를 계속 운영한 뒤 프리미엄 세액 공제에 대해 논의하자"고 말했다.





반면 슈머 원내대표도 같은 방송 인터뷰에서 공화당을 겨냥해 "핵심은 아주 단순하다. 그들에게 달려 있다"며 "월요일에 그들이 우리와 협상할 의지가 있는지 지켜볼 것"이라고 강조했다. 그는 또 임시 예산안 통과와 관련한 민주당의 협조 여부와 무관하게 트럼프 대통령이 연방정부 인력 감축을 단행할 것이라고 지적했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

