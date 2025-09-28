李, '민원 수수료 면제' 김동연 제안에…"예비비 지원해서라도 방안 찾으라"

이재명 대통령이 국가정보자원관리원 화재로 불편을 겪은 국민들에게 민원 서류 발급 수수료를 한시 면제하자는 김동연 경기지사의 제안을 듣고 실현할 방법을 찾으라고 지시했다.
이 대통령은 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난안전상황실에서 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하던 도중 김 지사의 제안을 듣고 "예비비를 지원해서라도 빠르게 방법을 찾아 달라"고 행정안전부 장관에게 말했다. 또 기획재정부를 향해 "국민께서 겪는 고통이나 어려움에 비하면 비용도 많지 않다"면서 필요한 예산을 과감하게 지원하라고 강조했다.
이날 회의는 국무총리와 중앙행정기관 장·차관, 17개 시도 단체장, 클라우드 관련 민간 전문가 등이 참석한 가운데 약 2시간 40분 동안 진행됐다. 이 대통령이 유관 부처로부터 현황과 대응 방안을 보고받은 뒤 국가정보관리원장에게 질의하는 식으로 진행됐다. 이 과정에서 담당자들이 규정과 원칙을 제대로 답하지 못하자 이 대통령은 "지도도 없이 운전해온 것"이라고 비판했다고 강유정 대통령실 대변인은 전했다.
이 대통령은 "무엇보다 중요한 것은 규정과 지침의 완비와 제대로 된 운용"이라면서 "지금이라도 이중운영 체계를 제대로 갖추고 운용해야 한다"고 언급했다. 또 이 대통령은 "긴급한 봉합도 중요하지만 국가 정보 관리 시스템 자체를 근본적으로 바꾸는 계기로 삼아야 한다"면서 "백업 시스템 관련 규정이 바람직한지 따져보고, 규정이나 지침이 현장에서 제대로 반영되고 있는지, 규정대로 이행하고 있는지를 잘 챙겨달라"고 당부했다.
한편 이 대통령은 "필요하다면 민간과 협업해서라도 시스템을 새로 짜야 한다"며 "대통령 직속 국가인공지능전략위원회가 총괄을 맡아 지휘해 팀을 짜고 빠르게 대책을 보고해 달라고 지시했다"고 강 대변인은 설명했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
