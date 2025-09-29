서울불꽃축제 총기 난사 협박 30대 여성 긴급체포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS에 살해 예고 댓글…시민 신고로 추적

경찰 “총기·폭발물 발견 안돼…허위 여부 수사 중”

휴대전화 포렌식 후 신병 처리 검토

서울불꽃축제를 앞두고 SNS에 총기 난사 협박 글을 올린 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

광주경찰청은 신고 접수 몇 시간 만에 국제공조를 거쳐 피의자를 특정하고, 주거지에서 긴급체포했다고 28일 밝혔다.

A씨는 수도권에 거주하는 30대 여성 회사원으로, 전날 오후 인스타그램 게시물에 "불특정 다수를 대상으로 총기 난사 범죄를 저지르겠다"는 내용의 댓글을 단 혐의(형법상 공중협박죄)를 받고 있다. 이 글을 본 한 광주시민이 112에 신고하면서 수사가 시작됐다.

경찰은 같은 날 저녁 신고를 접수한 뒤 즉시 국제공조를 통해 피의자를 특정하고, 28일 아침 A씨의 주거지에서 긴급체포했다. 경찰에 따르면 A씨를 긴급체포할 당시 총기나 폭발 위험물은 발견되지 않았다.

경찰은 현재 압수한 휴대전화에 대한 디지털 포렌식을 진행 중이며, 피의자 조사 후 신병 처리 여부를 검토할 예정이다.





광주 경찰 관계자는 "살해 예고 글은 사회적 불안을 초래하는 중대한 범죄로 형사책임은 물론 민사책임까지 질 수 있다"며 "홧김이나 장난으로라도 절대 해서는 안 된다"고 강조했다.





