유엔, 10년 만에 대이란 제재 복원에…이란 "불법적 상황" 강력 반발

유엔 안보리 결의 2231호 스냅백 발동

이란 “법적 근거 없는 불법적 상황”…국가이익 수호 천명

리알화 달러당 112만 리알 추락, 10년 만에 35분의 1 가치 전락

이스라엘 “이란 핵무기 저지 위한 주요 진전” 환영 입장 표명

유엔이 이란의 핵 합의(JCPOA) 위반을 이유로 10년 만에 대이란 제재를 복원(스냅백)하자, 이란 정부가 "법적 근거가 없는 불법적 상황"이라며 강하게 반발하고 나섰다. 반면 이스라엘은 "이란의 핵 프로그램 위반에 대한 직접적 대응"이라며 환영의 뜻을 밝혔다.

2006년 8월 촬영한 이란 테헤란 남부 아라크 중수로 핵시설 단지 전경. 연합뉴스

유엔은 28일(현지시간) 안보리 결의 2231호의 제재 복원 절차에 따라 이란에 대한 제재를 공식 복원했다. 복원된 제재에는 이란의 석유·은행·금융 부문에 대한 제한과 무기 금수 조치가 포함된다. 또한 우라늄 농축 금지, 탄도 미사일 기술 이전 금지, 관련 개인·기관에 대한 자산 동결 등도 다시 시행된다.

이에 이란 외무부는 성명을 통해 "폐기된 결의의 복원은 정당화될 수 없다"며 "국가의 권리와 이익을 단호하게 수호하고 어떠한 훼손 시도에도 적절하게 대응할 것"이라고 밝혔다. 압바스 아락치 이란 외무장관은 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 서한을 보내 "제재위원회와 전문가 패널을 포함한 제재 메커니즘을 부활시키려는 어떠한 시도도 막아달라"고 촉구했다.

이번 제재 복원으로 이미 40%가 넘는 인플레이션으로 고통받는 이란의 경제난은 더욱 심화될 전망이다. 실제로 제재 복원 소식이 알려진 이 날 이란 리알화 가치는 한때 달러당 112만 리알까지 폭락하며 사상 최저치를 기록했다. 2015년 핵 합의 당시(달러당 3만2000리알)와 비교하면 10년 만에 통화가치가 35분의 1 수준으로 추락한 셈이다.





반면 이스라엘 외무부는 "핵으로 무장한 이란을 막는다는 분명한 목표를 위한 주요 발전"이라며 유엔의 제재 복원을 환영했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

