화장 예약도 수기 접수…복지부 대민 시스템 줄줄이 중단

장기이식 관리시스템 마비로 응급 배분 ‘수동 처리’

신규 급여 신청·정보 변경은 전면 지연 불가피

화장시설 예약 불통, 개별 전화 신청 불편

복지부 “신속 정상화 총력…현장 접수 병행”

국가정보자원관리원 화재로 보건복지 분야 핵심 정보시스템이 멈춰 서면서 행정 마비가 현실화되고 있다. 각종 복지급여 신청과 장기이식 관리 시스템 등이 중단돼, 사태가 장기화할 경우 국민 불안과 민원 대란이 불가피할 전망이다.

국가정보자원 화재로 인한 일부 서비스 중단을 공지한 보건복지부. 보건복지부 홈페이지.

28일 보건복지부에 따르면, 지난 26일 화재 이후 복지부와 소속기관이 운영하는 '복지로', 'e하늘장사정보시스템', '장기조직혈액통합관리시스템(KONOS)' 등 대부분의 대민 행정서비스 접속이 불가능한 상태다.

특히 장기 기증자와 이식 대기자의 정보를 관리하고 이식을 총괄하는 KONOS 시스템이 마비되면서, 온라인을 통한 장기 매칭이 불가능한 상태가 됐다. 복지부는 응급도에 따라 수동으로 장기 배분과 이식이 이뤄지도록 하겠다는 방침이지만, 이식 대기 환자와 보호자들의 불안이 커지고 있다.

'복지로' 역시 접속이 제한돼, 당분간 관련 민원은 방문, 전화, 팩스 등을 통해 수기로 접수해야 한다. 복지부는 대부분의 복지급여가 지난 25일 지급돼 당장의 '지급 대란'은 없을 것으로 예상했지만, 신규 신청이나 정보 변경 등에는 차질이 불가피하다.

전국 화장시설을 온라인으로 예약하는 'e하늘장사정보시스템'도 중단돼 현재 개별 화장장에 유선 등으로 직접 신청해야 하는 불편이 이어지고 있다.

다행히 응급의료 관련 서버는 국정자원이 아닌 중앙응급의료센터에서 관리하고 있어 화재의 영향을 받지 않았다. 병의원·약국 비상진료 검색 등의 서비스는 정상 가동 중이다.





하지만 복구에 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상되면서, 당장 월요일부터 일선 행정복지센터 등에서 '민원 대란'이 벌어질 것이라는 우려가 크다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

