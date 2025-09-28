방산 빅4 무게감 달라졌다…시총 첫 100조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 초 대비 3배 넘게 뛰어

유럽·중동 무기 수요 증가 영향

K-방산 '빅4' 시가총액이 처음으로 100조원을 돌파한 가운데 K-방산 상승세가 계속 이어질 것으로 기대된다.

현대로템 K2 전차.

28일 금융정보제공업체 에프앤가이드에 따르면 국내 방산 빅4(한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주산업, LIG넥스원) 시총은 지난 24일 기준 100조 9753억원을 달성했다. 방산 빅4 시총이 100조원을 넘은 건 처음이다. 올해 1월 초(33조 2822억원)와 비교했을 때 3배 이상 뛰었다. 다만 24일 이후엔 90조원대로 내려왔으나 여전히 100조원에 육박한다.

한화에어로스페이스 시총은 55조원에 육박하며 전체 시총 6위에 올랐다. 올해 초만 해도 5조원대에 머물렀던 현대로템 시총은 현재 3배 넘게 늘어나 20조원대를 기록했다. 한국항공우주산업(KAI)과 LIG넥스원은 10조원이 넘었다.

K-방산 시총이 상승세를 탄 이유는 글로벌 안보 불확실성이 꼽힌다. 2022년 러시아와 우크라이나 전쟁 이후 전 세계적으로 안보 리스크가 커졌고, 이 때문에 유럽을 비롯한 주요 국가들이 무기 구매를 늘렸다. 이때 K-방산은 가성비와 빠른 납기 능력을 앞세워 대규모 수주에 성공했다.

한화에어로스페이스는 최근 노르웨이 국방물자청과 K9 자주포 24문을 추가 공급하는 계약을 맺었고, 지난달에는 베트남 정부와 K9 자주포 20문을 2억5000만달러(3500억원)에 수출 계약을 맺었다.

현대로템은 지난달 폴란드 군비청과 65억달러(약 9조원) 규모의 K2 전차 2차 이행계약을 맺었다. 이는 개별 국내 방산 수출 기준 사상 최대 규모다.

KAI는 지난 6월 필리핀 국방부와 FA-50 추가 12대 수출 계약을 맺었고, LIG넥스원은 최근 3년간 중동 3개국(UAE, 사우디, 이라크)과 각각 조단위 규모의 천궁II 수출 계약을 맺었다.

대규모 수주가 이어지자 K-방산 실적이 고공행진하고 있다. 한화에어로스페이스의 올해 3분기 영업이익 전망치는 8860억원으로 전년 같은 기간(4772억원)과 비교해 85.7%나 증가했다. 증권업계는 같은 기간 현대로템(2610억원), KAI(850억원) LIG넥스원(801억원) 영업이익은 각각 90%, 11.4%, 54.3% 오를 것으로 보고 있다.





업계는 K-방산의 상승세가 이어질 것이라고 기대하고 있다. 유럽, 중동 등에서 지정학적 리스크를 고려해 추가 무기 구매를 검토하고 있기 때문이다. 아울러 북대서양조약기구(NATO)가 지난 6월 각국 국방비 예산을 향후 10년 동안 국내총생산(GDP) 대비 5% 수준으로 늘리는 안건에 합의하면서 NATO 회원국인 영국·프랑스·독일 등은 무기 구매 규모를 늘릴 가능성이 커졌다. 특히 중동은 노후화 이슈가 있어 K-방산에 기회가 될 전망이다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

