'T-50 개발 주역' 길형보 전 육군참모총장 별세…향년 82세

국산 고등훈련기 T-50 개발을 주도한 길형보 전 육군참모총장이 28일 향년 82세로 별세했다.

평안남도 맹산 출신인 고인은 1966년 육군사관학교 22기로 임관해 1사단장, 수도군단장, 3군사령관 등을 거쳐 1999년부터 2001년까지 육군참모총장을 역임했다.

예편 후에는 2001년 10월 한국항공우주산업(KAI) 2대 사장으로 취임했다. KAI는 1999년 현대, 삼성, 대우중공업 3사의 항공 부문을 통합해 설립된 회사다. 고인은 사장 취임 후 회사를 흑자로 전환시키고 2002년 8월T-50 초음속 고등훈련기의 시험비행을 성공시키는 등 KAI의 기틀을 다졌다. T-50 개발을 주도한 공로로 보국훈장 삼일장과 통일장을 받았다.





유족으로는 부인 김은혜 씨와 아들 길성호·길태호 씨가 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며, 발인은 30일이다. 장지는 국립서울현충원이다.





