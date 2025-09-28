부산시교육청, 교육정보시스템 정상 가동 중… 일부 기능, 점검·대응 지속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시교육청(교육감 김석준)은 최근 국가정보자원관리원 전산시설 화재와 관련해 나이스·K-에듀파인 등 주요 교육정보시스템이 현재 로그인과 기본 사용이 가능한 상태라고 28일 전했다.

교육청은 화재 발생 직후인 지난 27일부터 비상근무체제를 가동해 시스템 점검과 오류 해소에 총력을 기울이고 있다.

28일 오전 각 부서 자체 점검 결과, 나이스·K-에듀파인·펜메신저 등 대부분의 시스템은 정상적으로 접속 가능하며 일부 세부 기능만 제한적으로 운영되고 있다.

특히 정부24와 연계된 증명서 발급 기능은 여전히 원활하지 않아, 졸업증명서 등은 교육청 민원실과 각급 학교 행정실에서 발급하도록 조치했다. 또 공직자통합메일 서비스 접속장애가 일부 부서 업무에 영향을 주고 있어, 장기화될 경우 상용 메일 활용을 검토 중이다.

교육청은 부교육감을 본부장으로 한 재해대책본부를 설치하고 24시간 상황실을 운영 중이며, 각급 학교에는 29일 등교 시점 전후 예기치 못한 오류 발생에 대비해 비상대응체계를 유지하고 장애 발생 시 즉시 보고해 달라고 요청했다.





김석준 교육감은 "현재 주요 시스템은 로그인과 기본 기능 사용이 가능하다"며 "상황을 면밀히 살펴 학교와 기관의 업무에 차질이 없도록 신속하게 대응하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

