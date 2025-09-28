정부광고 1.7억원 집행된 스카이데일리…임오경 "문체부 나서라"

'가짜뉴스'를 유포해 논란이 된 인터넷 매체에 올해 들어서만 1억 7000만 원이 넘는 정부 광고가 집행된 것으로 나타났다. 국회 문화체육관광위원회 소속 임오경 더불어민주당 의원은 허위·조작정보를 유포한 매체에 대한 정부 광고 집행을 제한하는 가이드라인을 조속히 마련해야 한다고 촉구했다. 28일 임오경 의원이 한국언론진흥재단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 1월부터 8월까지 인터넷 매체 스카이데일리에 총 82건, 1억 7100만 원 상당의 정부 광고가 집행됐다.

2021~2025년 8월까지 스카이데일리에

정부광고 82건·1억7000만원 집행

논란 보도에도 인천시 등 지자체 광고 지속

임오경 "오보 판정 매체, 정부광고 제한 가이드라인 마련해야"

'가짜뉴스'를 유포해 논란이 된 인터넷 매체에 올해 들어서만 1억 7000만 원이 넘는 정부 광고가 집행된 것으로 나타났다. 국회 문화체육관광위원회 소속 임오경 더불어민주당 의원은 허위·조작정보를 유포한 매체에 대한 정부 광고 집행을 제한하는 가이드라인을 조속히 마련해야 한다고 촉구했다.

임오경 의원. 연합뉴스.

28일 임오경 의원이 한국언론진흥재단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 1월부터 8월까지 인터넷 매체 스카이데일리에 총 82건, 1억 7100만 원 상당의 정부 광고가 집행됐다. 정부 광고는 정부 부처, 지자체, 공공기관이 집행하는 모든 광고를 포함한다.

스카이데일리는 '12·3 비상계엄' 당일 계엄군이 중국인 간첩을 체포했다는 허위 보도 등으로 물의를 빚어, 지난 22일 한국인터넷신문협회에서 제명된 바 있다.

이 기간 스카이데일리에 가장 많은 광고를 집행한 기관은 인천광역시로, 총 28건(5922만 원)을 집행했다. 이는 작년 같은 기간보다도 약 40% 증가한 금액이다. 임 의원에 따르면, 지자체들은 해당 매체가 '출입 언론사로 등록돼 보도자료를 기사화해주기 때문'에 광고를 집행했다고 답했다.





임 의원은 "대한민국 민주주의를 위협한 매체에도 버젓이 정부 광고가 집행되는 건 용납할 수 없는 일"이라고 강하게 비판했다. 그는 대안으로 언론중재위원회나 신문윤리위원회 등에서 허위 보도로 인해 오보 판정이나 주의·경고를 받은 매체에 대해서는 정부 광고를 제한할 수 있는 가이드라인을 문화체육관-광부가 조속히 마련해야 한다고 주장했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

