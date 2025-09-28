국정자원 화재, '노후 배터리' 정조준…경찰 전담팀 수사 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



국과수 합동 감식…배터리 정밀 분석 예정

행안부 "정기 점검 받았지만 문제 없었다" 해명

경찰 "정부 서비스 복구와 원인 규명 동시에 추진"

정부 전산망을 마비시킨 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 원인을 규명하기 위해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다.

연합뉴스

대전경찰청은 28일 국립과학수사연구원 등과 합동 감식을 벌이고, 20명 규모의 전담수사팀을 꾸려 화재 원인으로 지목된 '노후 배터리'를 정조준하고 있다.

김용일 형사과장을 팀장으로 하는 전담수사팀은 불이 난 '무정전전원장치'(UPS)용 리튬이온 배터리가 폭발한 원인을 밝히는 데 수사력을 집중한다. 이를 위해 경찰은 전날 일부 시설 구성품을 확보해 국과수에 감정을 의뢰했으며, 수조에 보관 중인 배터리도 안정화 작업을 거친 뒤 정밀 감식을 맡길 방침이다.

현재 가장 유력한 화재 원인으로는 '배터리 노후화'가 꼽힌다. 행정안전부에 따르면 화재가 발생한 UPS용 배터리는 2014년 8월 납품돼, 제조사가 권장한 사용기간 10년을 1년가량 넘긴 상태였다. 이에 대해 행안부는 "관리업체로부터 정기점검을 받았고, 당시 점검에서는 문제가 발견되지 않았다"고 해명했다.

배터리 이전 과정에서의 '작업자 실수' 가능성도 제기된다. 업계 일부에서는 작업자들이 전원을 차단하지 않고 전선을 빼다 전기 단락(쇼트)이 발생했을 수 있다는 주장을 내놨다. 하지만 국정자원 측은 "전원을 끊고 40분 뒤에 불꽃이 튀었다"고 설명해 이 주장과는 다소 차이를 보인다.





경찰 관계자는 "정부 서비스 복구가 최우선인 만큼 복구 현황을 살피면서 정밀감식 등을 통해 사고 경위와 화재 원인을 철저히 밝히겠다"고 말했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

