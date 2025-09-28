러, 우크라 전역 대규모 공습…폴란드, 영공까지 폐쇄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러시아, 드론·미사일 동원한 대규모 공격…우크라 민간인 사상 발생

키이우 포함 전역에 공습경보…주거지·인프라 피해 집중

폴란드, 국경 인근 영공 폐쇄·전투기 출격…NATO 경계 태세 강화

서방 향해 "제재 더 강화해야" 촉구…전쟁 긴장 한층 고조

러시아가 드론과 미사일을 동원해 우크라이나 전역에 대규모 공격을 감행하면서 민간인 사상자가 발생하고, 인접국인 폴란드까지 영공을 폐쇄하며 군사 대응에 나섰다.

AD

28일(현지시간) 주요 외신에 따르면 새벽 수도 키이우를 포함한 우크라이나 여러 지역을 향해 드론과 미사일을 동시다발적으로 발사했다. 우크라이나 독립 감시 단체들은 이번 공격이 2022년 2월 전면전 발발 이후 키이우를 겨냥한 러시아의 최대 규모 공습 중 하나라고 전했다.

우크라이나 당국은 이번 공습으로 최소 3명이 사망하고, 9명이 부상했다고 밝혔다. 사망자 중에는 12세 소녀도 포함됐다. 남동부 자포리자주에서도 4명이 부상한 것으로 보고됐다.

키이우에서는 새벽 시간대부터 드론 소리와 대공포 사격음이 울려 퍼졌고, 일부 시민들은 지하철역으로 대피하며 불안에 떨었다. 비탈리 클리치코 키이우 시장은 "키이우가 대규모 공격을 받고 있으며, 시민들은 대피소에 머물러야 한다"고 경고했다. 클리치코 시장은 이번 공격으로 키이우에서만 5명이 부상했다고 덧붙였다.

공습 이후 우크라이나 전역에는 공습경보가 발령됐으며, 주거 지역과 민간 인프라가 집중 타격을 입은 것으로 파악됐다. 안드리 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장은 "민간인을 겨냥한 명백한 전쟁 행위"라며 "이번 공격에 반드시 대응할 것"이라고 밝혔다. 그는 또한 "서방은 러시아에 대한 경제적 제재를 더욱 강화해야 한다"고 촉구했다.





AD

러시아의 공습은 우크라이나뿐 아니라 이웃 북대서양조약기구(NATO) 회원국들에도 긴장을 고조시키고 있다. 폴란드는 이날 우크라이나 국경 인근 루블린과 제슈프 지역의 영공을 폐쇄하고, 공군 전투기를 긴급 출격시켰다. 폴란드 군 당국은 "지대공 방공 시스템을 고도의 경계 태세로 돌입시켰다"며, "우크라이나 인접 지역 시민 보호와 영공 안전 확보를 위한 예방 조치"라고 설명했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>