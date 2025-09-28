남양주시, 경기도생활체육대축전 참가…시민 건강·화합 이끌어

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 26일부터 28일까지 파주시 임진각 평화누리에서 열리는 '제36회 경기도생활체육대축전'에 626명의 선수단을 파견해 생활체육 활성화와 시민 화합에 앞장섰다.
이번 대축전은 경기도 내 31개 시·군에서 2만여 명의 선수단이 참여한 대규모 생활체육 축제로, 축구·테니스·게이트볼 등 27개 종목에서 기량을 겨뤘다.
시에서는 육상, 축구, 체조 등 22개 종목에 출전했으며, 시민들의 건강 증진과 더불어 지역 간 교류와 화합을 도모하는 계기를 마련했다. 특히 지난해 15개 종목에서 38개의 메달을 획득한 바 있으며, 그 경험을 살려 올해도 우수한 성적을 목표로 삼았다.
26일 열린 개회식에는 홍지선 부시장을 비롯한 시 관계자와 남양주시체육회 임직원, 선수단이 함께 자리해 선수들을 격려하고 시작을 함께 축하했다.
홍지선 부시장은 개회식 이후 진행된 만찬에서 "생활체육은 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 건강 활동이자 시민 화합의 기반"이라며 "이번 대축전을 계기로 시민들의 생활체육 참여 기회를 확대하고 지역 간 교류를 더욱 활성화하겠다"고 말했다.
시는 이번 대회를 계기로 체육을 통한 시민들의 활기찬 삶의 기반을 더욱 단단히 다져나갈 계획이다.
