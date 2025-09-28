주광덕 시장, 남양주시 시니어페스티벌서 어르신들 행복과 건강 응원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 27일 호평체육문화센터에서 열린 '제4회 남양주시 시니어 페스티벌'에서 주광덕 시장이 어르신들을 격려하며 감사와 존경의 마음을 전했다고 28일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 27일 호평체육문화센터에서 열린 '제4회 남양주시 시니어 페스티벌'에서 환영사를 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 대한노인회 남양주시지회 호평동분회(회장 이정홍)와 호평아산내과(원장 배창황)가 지역어르신들에 대한 관심과 사랑으로 마련한 자리로, 다채로운 공연과 화합의 프로그램이 진행돼 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

이날 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 대한노인회 남양주시지회 관계자와 지역 어르신 400여 명이 참석해 뜻깊은 시간을 나눴다.

프로그램은 △청춘밴드 공연 △트로트 신동 무대 △퓨전민요 △합창공연 등으로 꾸려졌으며, 추첨 이벤트와 레크리에이션이 더해져 축제 분위기를 한층 고조시켜 어르신들이 다양한 무대를 통해 활력을 얻고 소통하는 기회를 가졌다.





주광덕 시장은 "그동안 지역사회 발전을 위해 헌신해 오신 어르신들께 깊은 감사를 드린다"며 "시에서도 어르신들의 행복한 노후를 위해 다양한 맞춤형 일자리 창출, 노인복지 인프라 확대, 돌봄서비스를 강화하고 있으며 앞으로도 적극적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

