중기부, 제조 AI 솔루션 공모전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소·중견 제조기업 AI 전환 가속화

중소벤처기업부는 28일 중소 제조 현장에서 중소·중견기업이 생산성 향상과 업무 효율화를 위해 적용할 수 있는 다양한 인공지능(AI) 기반 솔루션을 발굴하기 위해 '제1회 제조 인공지능(AI) 솔루션 공모전'을 개최한다고 28일 밝혔다.

제조 현장에서는 AI 도입의 필요성을 높이 인식하고 있지만, 실제 활용 가능한 제조 AI 솔루션에 대한 정보가 부족하고, 공급기업은 수요처 발굴에 어려움을 겪고 있다. 이번 공모전은 중소·중견 제조기업의 AI 솔루션에 대한 정보 부족을 해소하고, 시장 친화적인 솔루션 보급·확산 기반을 마련하고자 추진된다.

AD

공모 대상은 중소 제조기업의 가치사슬 전 과정에 인공지능 기술을 적용해 생산성 향상 또는 데이터 기반 최적화 등을 실현하는 '제조 인공지능(AI) 솔루션'이다. 모집 분야는 제품 기획·설계부터 제조공정, 구매·물류, 경영지원 등 제조기업의 사업 활동 전반을 포괄한다. 모집 구분은 창업 7년 이내 기업을 대상으로 하는 '스타트업 부문'과 제조현장에서 인공지능 기술을 구현한 실적이 있거나 국내외 사업 확장을 추진하는 기업이 참여하는'글로벌·도약 부문'으로 나뉜다.

신청 자격은 '스마트공장 사업관리시스템'에 스마트제조 또는 서비스 공급기업으로 등록하고 역량 진단에 참여한 중소·중견기업이어야 한다. 미등록 기업은 신규 등록을 한 후, 역량진단을 올해 수행 예정이라면 참여할 수 있다.

선정 절차는 서면 검토 및 발표평가, 최종결선의 총 3단계로 이뤄진다. 1차 서면 검토에서는 아이디어의 혁신성, AI 기술 활용도, 현장 적용성 등을 평가해 100개 솔루션을 선발한다. 2차 발표평가에서는 기술 시연, 성능 확인, 적용 확장성 등을 중심으로 20개 솔루션을 선정한다. 3차 최종결선은 전문가 평가(70%)와 중소·중견 제조기업 참여하는 청중 평가(30%)를 병행해 부문별로 대상과 우수상 2개씩, 총 4개의 최종 우수 솔루션을 선정한다. 최종결선은 12월 10일 예정된 글로벌 스타트업 페스티벌 'COMEUP 2025'의 부대행사로 진행된다.





AD

공모전을 통해 선정된 분야별 제조 AI 솔루션은 스마트공장 보급 사업의 인공지능 활용 과제 우대 가점, 홍보 지원, 지역별 설명회 참여, 투자유치 지원, 최종 우승기업에 대한 표창 등 다양한 혜택이 주어진다. 권순재 중기부 지역기업정책관은 "이번 공모전은 제조현장에 즉시 적용 가능한 보급형 인공지능(AI) 솔루션을 발굴·검증해 AI 팩토리 구축의 성공적 이행과 스마트제조기술기업의 솔루션 개발 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다"며, "역량 있는 제조 인공지능 솔루션 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>