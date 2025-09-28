김동연 "정보시스템 장애, 도민 불편 최소화 적극 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 지난 26일 발생한 '국가정보자원관리원' 화재와 관련해 도민 입장에서 최대한 불편을 덜 수 있는 방안을 신속히 강구하겠다고 약속했다.

중국 출장을 마치고 귀국한 김동연 지사는 28일 경기도청 재난안전대책본부 상황실에서 김성중 도 행정1부지사와 최용철 도 소방재난본부장 직무대리, 이종돈 도 안전관리실장 등 관련 실·국장이 참석한 가운데 '경기도 정보시스템 긴급조치 상황 점검 회의'를 주재했다.

김 지사는 이 자리에서 AI국, 자치행정국, 안전관리실, 소방재난본부 등 이번 화재로 피해가 예상되는 민원 서비스 담당 국장들에게 피해 상황과 복구현황 등을 물은 뒤 향후 대응 방안을 논의했다.

김 지사는 "불편을 겪을 도민이나 경기도 및 도 공공기관과 거래하는 시장 주체자 입장에서 불편을 덜어드릴 수 있는 방안을 적극 강구해 달라"고 당부했다.

김 지사는 앞서 중국 출장 중 화재 소식을 접하고 ▲재난안전대책본부 및 소방 상황대책반 운영 ▲각종 시스템 장애 대비 119 상황요원 보강 ▲병상 정보 등 현장 대원에게 충분한 정보 제공 강화 ▲도내 42개 데이터센터 긴급 화재 안전 점검 ▲정부24 장애에 따른 민원 발급 대응체계 마련 등 5가지 긴급조치를 지시했다.

김동연 경기도지사가 28일 경기도청 재난안전대책본부 상황실에서 김성중 도 행정1부지사와 최용철 도 소방재난본부장 직무대리, 이종돈 도 안전관리실장 등 관련 실국장이 참석한 가운데 '경기도 정보시스템 긴급조치 상황 점검 회의'를 주재하고 있다. 경기도 제공

AD

이에 따라 경기도는 27일부터 도지사를 본부장으로 하는 재난안전대책본부를 가동해 비상 연락체계를 유지하고, 전산 복구현황 모니터링과 민원·행정서비스 대응 조치를 이어가고 있다.

한편 28일 0시 기준 도내 대민서비스 44개 가운데 경기24 등 중앙부처와 연계된 18개 서비스에서 온라인 민원 신청이 중단된 상태다. 이에 따라 담당자를 통한 대면 접수 등 대체 접수창구를 운영하고 있다.

경기주거복지포털 등 나머지 26개 서비스는 이상 없는 상태다. 경기도는 홈페이지 등을 통해 중단된 서비스와 대체 창구를 안내하고 있다. 또 국민신문고 장애 복구 시까지 120 콜센터 비상근무를 실시한다.





AD

경기도소방재난본부 역시 상황대책반을 가동하며 119 이동전화위치정보시스템 등 장애가 발생한 소방관련 시스템에 대한 대안을 마련, 운영하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>