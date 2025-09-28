김민석 총리, 국정자원 화재 사흘째 대응 지휘…"정상화 시점 확정은 어렵다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전산실 화재로 정부 업무시스템 600여개 멈춰

金, 회의 주재하고 현장 점점…신속 복구 지시

김민석 국무총리가 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 수습과 관련해 사흘째 현장 점검과 회의를 이어가며 대응을 지휘하고 있다. 이번 화재로 국가 전산망의 핵심 시스템이 다수 멈추면서 국민 불편이 커지는 가운데, 정부는 복구 작업에 속도를 내고 있다.

총리실에 따르면 김 총리는 28일 오후 정부서울청사 재난상황실에서 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 주재해 부처별 피해 현황을 보고받고 향후 대응계획을 논의한다. 김 총리는 회의에서 민원 시스템의 신속한 복구와 국민 불편 최소화를 거듭 강조할 것으로 보인다.

김민석 국무총리가 전날인 27일 밤 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장을 방문해 피해 상황 등을 살핀 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

AD

앞서 김 총리는 화재가 발생한 26일 긴급 진화 지시와 상황 점검 회의를 열었고, 27일에는 중대본 회의를 주재한 뒤 대전 유성구 국정자원 본원을 방문해 피해 상황을 확인했다. 화재는 발생 약 22시간 만인 27일 오후 6시께 완전히 진화됐다.

김 총리는 현장에서 "피해 규모와 전산망 정상화 시점을 아직 확정하기 어렵다"며 국민에게 양해를 구했다. 이어 "민원 수기 접수, 대체 사이트 가동, 세금·서류 제출 기한 연장 등 대안을 마련해 대응하겠다"고 말했다.

그는 또 "내일까지 항온·항습기와 네트워크 장비 복구를 마무리하고, 국민 생활과 직결된 서비스부터 먼저 재가동 여부를 확인하라"고 지시했다. 정부24, 우체국 금융·택배 등은 추석을 앞두고 국민 불편과 직결되는 만큼 신속 복구가 필요하다는 것이다.

김민석 국무총리가 전날인 27일 밤 대전 유성구 국가정보자원관리원을 찾아 윤호중 행정안전부 장관과 함께 화재 현장을 살펴보고 있다. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관에게는 "5층 전산실의 96개 시스템은 복구에 시간이 걸릴 수밖에 없다"며 "국민 생활에 직접 영향을 줄 수 있는 시스템을 조기에 파악해 알리라"고 주문했다.





AD

한편 이번 화재로 정부24, 국민신문고, 모바일 주민등록증, 내부 행정망 '온나라시스템' 등 647개 시스템이 멈추면서 행정 서비스에 대거 차질이 빚어졌다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>