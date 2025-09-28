하나금융, 국정자원 화재로 비상대응체계 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일 그룹 리스크부문장(CRO) 주재 회의 개최 및 전사적 대응체계 가동

금융 서비스 안정 및 손님 불편 최소화…그룹 차원 비상대응체계 운영



하나금융그룹은 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재에 따라 그룹 차원의 비상대응체계를 즉시 가동하고, 금융 서비스 안정 및 손님 불편 최소화에 총력을 다한다고 28일 밝혔다.

먼저, 하나금융그룹은 27일 그룹 리스크부문장(CRO) 주재 회의를 소집하여 그룹의 전 관계사의 영향도를 파악하고, 금융 서비스 안정화를 위한 실시간 모니터링 및 대응 체계를 구축했다.

특히, 그룹 ICT 부문에서는 이번 화재로 손님 불편이 예상되는 항목에 대해 선제적으로 대응하고자 중요 전산 체크 리스트를 선정하여 하나은행, 하나증권, 하나카드 등 각 관계사에 배포했으며, 향후 전산 복구 지연 상황에 대비한 대응 방안을 마련하는 등 그룹 차원의 비상대응체계를 가동 중이다.

주요 관계사인 하나은행의 경우 은행장 주재 '국정자원 대응 TFT'를 구성하여 각 사업그룹별로 국가정보자원관리원 화재와 관련 업무 영향도를 점검하고, 다음주 월요일 업무 개시에 대비한 전직원 대상 중요 안내사항 배포 및 영업점 손님 응대 메뉴얼 준비 등 비상대응체계를 마련했다.

더불어 하나은행은 손님들의 금융 서비스 이용 혼란을 최소화하고자 모바일신분증, 주민등록증 진위 확인 등 정부기관 업무 중단과 관련한 제한사항을 은행 홈페이지와 모바일 앱을 통해 공지하고, 실물 운전면허증 등 대체 인증 수단을 안내하고 있다.

한편, 하나금융그룹은 그룹 데이터센터 안정성 확보를 위해 서버, 무정전전원장치(UPS) 등 청라 그룹통합데이터센터 관리 체계를 긴급 점검했으며, 향후 장애 시스템을 재가동, 안정적인 서비스 정상화를 위한 사전 점검도 실시했다.





하나금융그룹 관계자는 "국가정보자원관리원 화재 발생으로 손님들의 불편이 확대되지 않도록 그룹 차원의 비상대응체계를 즉시 가동했다"며 "금융 서비스 안정과 손님 불편 최소화를 위한 세심한 대응 체계를 마련하고 이번 사태가 이른 시일 안에 안정화될 수 있도록 그룹 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

