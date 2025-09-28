부산 직업계고, 전국기능경기대회 역대 최고 성적 거둬… 메달 23개 획득

부산기계공고, 250개 참가 기관 중 1위
부산 직업계고등학교 학생들이 지난 9월 20일부터 27일까지 광주시에서 열린 제60회 전국기능경기대회에서 역대 최고의 성과를 거뒀다.
부산시교육청(교육감 김석준)은 부산 직업계고 선수단이 15개 직종에서 금메달 9개, 은메달 6개, 동메달 8개 등 모두 23개의 메달을 획득했다고 28일 전했다. 이는 역대 최다 기록이다.
부산기계공업고등학교는 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 1개, 장려 8개를 수상하며 전체 250개 참가 기관 중 1위를 차지, 금탑을 수상하는 쾌거를 올렸다.
기계설계/CAD 직종에서는 유예준 학생이 금메달을, 최희준·강기범 학생이 은메달을 차지하며 한 종목에서만 3개의 메달을 쓸어 담았다. 배관 직종에서도 오동근 학생이 금메달을 따내는 등 뛰어난 성과를 보였다.
경남공업고 김도영·최민준 학생은 모바일로보틱스 직종에서 금메달을 목에 걸었고, 동의고 김도원 학생은 판금철골구조물, 금샘고 정재영 학생은 전기기기 직종에서 각각 금메달을 수상했다.
또 부산보건고 손선웅(제빵), 영산고 배여주(요리), 부일전자디자인고 정지윤(웹디자인) 학생은 전국기능경기대회 첫 출전임에도 불구하고 동메달을 거머쥐며 가능성을 입증했다.
부산시교육청은 "특정 학교와 종목에 치우치지 않고, 부산 직업계고 전체가 고르게 우수한 성적을 거둔 데 큰 의미가 있다"고 평가했다.
김석준 교육감은 "이번 대회에서 부산 학생들이 거둔 성과는 학생들의 노력과 열정, 그리고 이를 지도한 교육현장의 헌신 덕분"이라며 "특성화고와 마이스터고 지원을 강화해 학생들이 잠재력을 마음껏 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 격려했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
