李대통령, 국정자원 비상대책회의 주재…"국민불편 최소화에 역량 집중"

강유정 대통령실 대변인 28일 브리핑
李 "장애 및 복구 현황 숨기지 말고 공개"
이재명 대통령은 28일 국가정보자원관리원 관련 비상대책회의를 주재하고 "신속한 시스템 복구와 가동, 국민 불편 최소화에 모든 역량을 집중하라"고 지시했다.
강유정 대통령실 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 강훈식 비서실장, 위성락 안보실장 등 주요 참모들과 대전 국정자원 화재 긴급 비상대책회의를 가졌다. 이 대통령은 국가위기관리센터장으로부터 관련 보고를 받고 대응 방안을 논의했다.
이 대통령은 "국민께 화재로 인한 장애 및 복구 현황을 숨김없이 설명하는 소통 체계를 구축해 국민의 궁금증과 애로사항을 해소하라"면서 "정보시스템이 원활치 않아 발생하는 국민 불편을 최소화하기 위한 대책 방안을 빈틈없이 마련해 국민께 안내하라"고 당부했다.
이어 "이번 화재로 인해 납세 등 행정상 불이익을 받지 않도록 각별히 챙기라"면서 "금융, 택배, 교통 등 국민 생활과 밀접한 분야에서 피해가 발생하지 않도록 민간과 협력체계를 구축해 대응에 만전을 기하라"고 강조했다.
이 대통령은 근본적인 보완체계 마련도 주문했다. 이 대통령은 2023년 전산망 장애 사고 이후에도 이중화 등 신속한 복구 조치가 제대로 마련되지 않았다는 사실을 지적하면서 "향후 이런 일이 재발하지 않도록 대책을 수립하고 확실하게 집행하라"고 말했다.
한편 이 대통령은 "추석 명절을 코앞에 두고 있는 만큼 국민들이 명절을 지내는 데 불편함이 없어야 할 것"이라며 "국무총리와 행정안전부 장관은 물론 각 부처 장관과 공직자들이 비상한 자세로 사고 수습에 만전을 기해달라"고 밝혔다.
