수출입은행, KAI 인니 KT-1B 수명연장사업 4500만弗 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"방산수출 全생애주기 금융지원 첫 사례"

"MRO 포함 '애프터마켓' 금융 뒷받침"

한국수출입은행은 한국항공우주산업(KAI)이 인도네시아 국방부와 체결한 기본 훈련기(KT-1B) 수명 연장 사업에 4500만달러(약 630억원)를 지원한다고 28일 밝혔다.

KT-1B 기본훈련기. 한국항공우주

AD

KAI가 2003년부터 인도네시아에 수출한 기본 훈련기 20대 중 12대를 대상으로 진행하는 사업이다.

수은에 따르면 이번 사업은 완제품 수출부터 후속 기체구조 개조까지 방산 수출 전 생애주기를 지원한 첫 금융지원 사례다.

훈련기를 분해해 정밀 점검한 뒤 핵심 구조물인 동체와 주익을 보강해 설계 수명을 50% 늘리는 걸 목표로 한다.

수명 연장 사업 단가는 완제품 항공기 1대 가격에 육박할 정도로 부가가치가 높다.

10년간의 장기 금융 제공 의사를 사전 전달해 12대 물량을 한 번에 계약하는 데 기여했다고 수은 측은 설명했다.

수은에 따르면 이번 금융지원으로 기업들은 장기 유지·보수, 개조·개량 사업을 통해 수익을 창출할 기회를 늘릴 수 있게 됐다.

기업이 제품 판매 후 부품 교체, 유지보수, 설비확장, 컨설팅 등을 해주는 '애프터마켓' 시장을 개척했기 때문이다.

항공기 애프터마켓 시장은 항공기 정비, 부품 공급, 기술자문, 항공기 개조·개량 등을 아우른다. MRO(유지·보수·분해점검)도 포함된다.





AD

수은 관계자는 "이번 금융지원은 K-방산의 새 성장동력인 애프터마켓과 유지·보수·정비(MRO) 사업 금융 솔루션을 개척한 선도적 사례"라며 "기업들은 안정적 수익원 확보는 물론 높은 신규 수주시장 변동성에도 흔들리지 않는 경쟁력을 갖추게 될 것"이라고 강조했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>