상명대학교가 9월29일자 보직 인사를 단행했다.
▲서울캠퍼스 교학부총장·자유전공학부대학장·교육혁신원(WIDEEP)장·상명소셜임팩트센터장(서울) 및 서울혁신원장 김영준 ▲정보통신처장 강상욱 ▲서울캠퍼스 입학처장 이현우 ▲서울캠퍼스 산학연구처장·산학협력단장 및 연구·산학혁신원 부원장 이의철 ▲서울캠퍼스 경영경제대학장·경영대학원장 및 서울캠퍼스 자유전공학부대학 자유전공(경영경제계열) 주임교수(정) 최영근 ▲서울캠퍼스 문화기술대학원장 김지현 ▲서울·천안캠퍼스 계당교양교육원장 및 자유전공학부지원센터장 김일림 ▲대학혁신추진단장 김동근 ▲서울캠퍼스 교무부처장 김민호 ▲서울캠퍼스 인권센터장 박건숙 ▲서울캠퍼스 박물관장 및 계당기념관장 주경임
▲천안캠퍼스 교학부총장, 자유전공학부대학장, 연구·산학혁신원장 및 상명소셜임팩트센터장(천안) 오세원 ▲서울캠퍼스 대학일자리본부장 정동화 ▲서울캠퍼스 대학원장 이광옥 ▲천안캠퍼스 융합기술대학장 강현경 ▲천안캠퍼스 공과대학장 및 자유전공학부대학 자유전공(공학계열) 주임교수(정) 이유진
▲WIDEEP 부원장 김태한 ▲천안캠퍼스 교무부처장 강문성 ▲서울캠퍼스 대학일자리플러스센터장 및 현장실습·일경험지원센터장 유재필 ▲천안캠퍼스 인권센터장 전정옥 ▲천안캠퍼스 계당교양교육원 부원장 이진영 ▲서울캠퍼스 신문방송국장 및 신문방송국 주간 양영하
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
