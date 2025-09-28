LG전자, 스페인 아틀레티코 마드리드 경기장에 초대형 전광판 설치

리야드 메트로폴리타노 최상단 2000㎡ 규모 메쉬 LED
경기장 주요 구역에 3000㎡ 디지털 사이니지 추가 공급
스페인 프로축구장 80% 점유…글로벌 시장 14조원 전망
LG전자는 스페인 프로축구팀 아틀레티코 마드리드의 홈구장 리야드 메트로폴리타노에 초대형 리본보드(띠 전광판)를 설치했다고 28일 밝혔다.
이번에 공급된 리본보드는 경기장 최상단 원통 구조에 맞춰 제작됐으며, 총면적은 약 2000㎡다. 발광다이오드(LED) 모듈을 그물망처럼 배열한 메쉬 LED 방식으로, 일반 제품보다 최대 68% 가벼워 고층이나 곡면에도 설치할 수 있다. 낮에도 선명한 화면을 구현할 만큼 휘도와 명암비가 높고, 발열과 전력 소모가 적어 에너지 효율이 높은 점이 특징이다.
LG전자는 이 외에도 경기장 입구, VIP 및 선수 통로, 프레스센터, 관중 대기 구역 등에 총 3000㎡ 이상의 디지털 사이니지를 공급했다. 현재 전 세계 약 200개국에서 초대형 스타디움부터 훈련장까지 다양한 스포츠 시설에 사이니지를 납품하고 있으며, 스페인에서는 프로축구 경기장의 약 80%에 LED 제품을 공급하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
시장조사업체 옴디아는 스포츠 시설을 포함한 글로벌 LED 사이니지 시장이 2029년까지 연평균 13.4% 성장해 14조원을 넘어설 것으로 내다봤다. 백기문 LG전자 MS사업본부 ID사업부장 전무는 "차별화된 디스플레이 솔루션으로 경기장의 새로운 기준을 제시하고 팬 경험을 혁신하겠다"고 말했다.
박소연 기자 muse@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>