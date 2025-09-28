하나금융그룹, '추석맞이 사랑의 송편나눔 봉사활동' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송편 및 생필품 담은 행복상자 취약계층에 100가구 전달

그룹 임직원과 가족 100여명 참석…지역사회 나눔 문화 확산 기대

27일 하나금융그룹 명동사옥에서 임직원과 가족 100여명이 '추석맞이 사랑의 송편 나눔 봉사활동'을 실시하고 있다. 하나금융그룹

하나금융그룹은 27일 명동 사옥에서 민족 대명절 추석을 맞이해 '추석맞이 사랑의 송편 나눔 봉사활동'을 실시했다고 28일 밝혔다.

이번 봉사활동은 지역사회 저소득 다문화가정과 취약계층 어르신들이 따뜻한 추석 명절을 보낼 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 이날 그룹 임직원 및 가족 100여명이 참여해 정성스럽게 송편을 빚고, 행복 상자를 만들었다.

이를 통해 하나금융그룹은 개개인의 나눔 문화를 확산시키고, 가족 단위 참여로 지역사회와의 유대감을 더욱 강화하는 등 포용적 가치 실현에 적극 동참했다.

또한, 하나금융그룹은 이날 부모와 자녀가 한자리에서 정성스럽게 빚은 송편과 식료품, 생필품 등 10개 종류를 모두 함께 담은 행복 상자를 지역사회 다문화가정과 취약계층 어르신 100가구에 전달했다.

행복 상자에는 즉석밥과 국수, 닭개장, 곰탕, 육개장 등 가정용 간편식으로 먹을 수 있는 식료품과 키친타올, 주방세제, 고무장갑 등 실생활에 필요한 용품들로 꾸렸다. 이를 통해 문화적 배경이 다른 가정도 따뜻한 명절의 정을 함께 나눌 수 있도록 했다.

하나금융그룹 ESG상생금융팀 관계자는 "풍성한 추석의 온기를 지역사회와 함께 나누고, 다문화가정 이웃들과 명절의 기쁨을 느낄 수 있도록 임직원들의 작은 정성을 모았다"며 "앞으로도 도움이 필요한 가정에 보탬이 될 수 있도록 따뜻한 나눔 실천을 지속적으로 이어 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 하나금융그룹은 사회적 책임을 다하고 포용적 사회를 실현하기 위한 다양한 ESG 활동을 이어가고 있다. 올해는 ▲임직원 대상 수어교육 및 수어문화제 ▲소상공인을 위한 행복상자 전달 및 행복한 줍깅 등 정기적인 임직원 봉사활동을 통해 지역사회 곳곳에 필요한 지원을 펼치고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

