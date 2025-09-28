"서울 가을밤 수놓은 불꽃"…한화, 100만 관객 함께한 세계불꽃축제 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원호대교 중심으로 동서 구간서 불꽃 동시에

인파 분산 효과…'클린 캠페인'도 벌여

관객 100만여명에 온라인 시청 218만회

서울 가을밤 하늘이 100만 인파의 환호 속에 불꽃으로 수놓였다.

한화가 주최한 '서울세계불꽃축제 2025'가 전날인 27일 여의도 한강공원 일대에서 성황리에 막을 내렸다. 올해로 21회째를 맞은 이번 축제는 한국을 비롯해 이탈리아·캐나다 등 3개국 대표 연화(불꽃 연출) 팀이 참여해, 100만여명의 관객 앞에서 불꽃을 터뜨렸다.

전날인 27일 오후 서울 여의도 한강공원에서 열린 '2025 서울세계불꽃축제'에서 화려한 불꽃이 밤하늘을 수놓고 있다. 연합뉴스

올해는 원효대교를 중심으로 마포대교(서쪽)와 한강철교(동쪽) 구간에서 동시에 불꽃을 터뜨리는 '데칼코마니 연출'이 처음 도입됐다. 기존 여의도·이촌·노량진에 집중되던 인파를 마포·선유도까지 분산시키는 효과가 있었다는 평가다.

한국팀은 '골든아워(Golden Hour)-빛나는 시간 속으로'를 주제로 관객을 사로잡았다. 아이유의 '네모의 꿈'에 맞춘 사각형 불꽃, 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스의 주제가 '골든'에 맞춘 왕관 모양 불꽃이 대표적 장면으로 꼽힌다.

현장 열기는 온라인에서도 이어졌다. 한화그룹 공식 유튜브 채널 '한화TV' 생중계에는 최대 24만명이 동시 접속했고, 누적 218만회 시청을 기록했다.

안전 관리에도 힘을 쏟았다. 한화는 임직원 봉사단과 전문 인력 등 3700여명, 서울시는 소방·경찰 등 5000명을 투입했다. 인파 밀집도를 실시간으로 파악하는 '오렌지 세이프티' 앱과 구역별 CCTV 모니터링도 가동됐다.





축제가 끝난 뒤에는 한화 임직원 1200여명으로 꾸려진 봉사단이 한강공원 일대를 정리하는 '클린 캠페인'을 벌였다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

