모바일 신분증 '재해복구 체계' 전환…"정상 운영"

모바일 신분증 서비스가 현재 일부 기능만을 제외하고 대부분 정상 운영되고 있다.

한국조폐공사는 모바일 신분증 서비스를 재해복구(DR) 체계로 전환해 운영을 재개했다고 28일 밝혔다.

대전 유성구 소재 조폐공사 본원 건물 전경. 한국조폐공사 제공

현재 모바일 신분증이 개인 단말기에 발급·저장된 사용자는 화면을 통해 신분증을 표출하거나 온라인에서 연계기관에 제출하는 것이 가능하다.

단 지난 26일 오전 1시 이후 모바일 신분증을 발급받은 경우는 국가정보자원관리원(국정자원) 대전센터 복구 이후 정상 사용이 가능하며, 재해복구 체계 운영 중에는 모든 모바일 신분증의 신규 및 재발급과 모바일 국가보훈등록증 등 일부 신분증의 금융거래 관련 제출 기능이 제한된다.

신규 및 재발급 서비스를 가동하는 데 기능적으로는 문제가 없지만 데이터의 정합성을 고려해 국정자원 대전 본원이 정상화된 후 즉시 가동하기로 했다는 것이 조폐공사의 설명이다.

조폐공사가 아닌 삼성 월렛, 카카오뱅크, 네이버, 토스, KB스타뱅킹, NH올원뱅크 등 민간 앱으로 모바일 신분증을 발급받은 사용자는 신분증 종류와 관계없이 금융거래 관련 제출 기능이 모두 가능하다.

모바일 신분증은 개인의 신원을 증명하는 서비스다. 조폐공사는 이 서비스의 장애가 장기화될 경우에 대비해 선제적으로 재해복구 체계를 마련했다.

조폐공사는 전날(27일) 오전 3시 10분께 조폐공사 데이터센터로 전환(재해복구 체계 시행)을 완료해 정상적인 서비스가 가능하게 됐다.

이 과정에서 모바일 신분증은 개인의 중요 신원정보를 단말기에 저장하는 분산형 구조로 설계돼 중앙 집중식 시스템보다 상대적으로 빠르게 재해복구 체제로 전환될 수 있었다는 게 조폐공사의 설명이다.





성창훈 조폐공사 사장은 "모바일 신분증의 일부 제한된 기능도 국정자원 대전 본원이 정상화 되는대로 즉시 복구될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

