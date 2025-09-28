KB금융, 전국 공립 박물관·미술관 무료 관람 프로젝트 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB금융그룹이 전 국민 모두가 문화예술을 즐기고, 경험할 수 있도록 전국 공립 박물관·미술관 무료관람 프로젝트를 시작한다고 28일 밝혔다.

한국박물관협회와 함께 진행하는 이번 프로젝트는 KB금융의 대표 금융 플랫폼을 활용해 금융과 문화예술을 융합한 새로운 지원 사업이다. 국민들이 일상 속에서 문화예술을 경험하며 정서적 풍요를 느끼고, 대한민국의 높은 문화의 힘을 체감하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다고 KB금융 측은 밝혔다.

KB금융은 KB국민은행의 KB스타뱅킹을 통해 국민 누구나 무료로 전국 주요 공립 박물관과 미술관 총 45여 곳의 전시를 관람하고, 체험 프로그램을 이용할 수 있도록 지원한다.

지역·기관별 산재한 정보로 인한 접근성 제한, 어린이, 소외계층 등에 한정된 지원 대상 등 기존 무료관람 사업의 제약사항을 개선해 사회적·지역적 격차 없이 누구나 문화예술에 쉽게 다가갈 수 있도록 기획한 것이 특징이다.





KB금융 관계자는 "이번 무료관람 사업은 금융을 넘어 국민 모두에게 문화적 삶의 가치를 선물하기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 전 국민이 문화예술을 통해 풍요로운 일상을 누릴 수 있도록 지속적인 지원을 이어가며, 국민과 함께 문화가 꽃피고 희망이 자라는 나라를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

