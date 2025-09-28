[포토] '고양호수예술축제' 개막…화려한 ‘불꽃극·드론 라이트 쇼’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가수 박정현 28일 폐막 공연

시민들에게 잊지 못할 감동 선사

'2025 고양호수예술축제'의 화려한 막이 올랐다.

지난 27일 일산호수공원 한울광장과 주제광장을 무대로 펼쳐진 개막작 '꿈결 너머(Beyond the Dream)'는 불꽃극과 공중퍼포먼스로 축제의 하이라이트를 장식하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 지난 27일 개막한 '2025 고양호수예술축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

지난 27일 일산호수공원 한울광장과 주제광장을 무대로 펼쳐진 개막작 '꿈결 너머(Beyond the Dream)'는 불꽃극과 공중퍼포먼스로 축제의 하이라이트를 장식했다.

지난 27일 일산호수공원 한울광장과 주제광장을 무대로 펼쳐진 개막작 '꿈결 너머(Beyond the Dream)'는 불꽃극과 공중퍼포먼스로 축제의 하이라이트를 장식하고 있다. 고양특례시 제공

지난 27일 개막한 '2025 고양호수예술축제'에서 화려한 불꽃 교가 펼쳐지고 있다. 고양특례시 제공

이어 '불꽃 드론 라이트쇼'와 불꽃놀이가 가을 밤하늘을 화려하게 수놓았다.





28일 폐막 공연은 가수 박정현이 이어받아 시민들에게 잊지 못할 감동을 선사할 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

