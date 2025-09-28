정선군, 문화·친환경 아우른 '정선아리랑제'…"세계 축제로 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'정선아리랑, 세계를 품다' 주제로 열려…큰 호응 속 성료

정선아리랑제, 자원순환 문화 확산 '친환경 축제로 발전'

강원도 정선아리랑문화재단은 지난 25일부터 28일까지 열린 제50회 정선아리랑제가 군민과 관광객의 뜨거운 참여 속에 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.

정선아리랑문화재단은 지난 25일부터 28일까지 열린 제50회 정선아리랑제가 군민과 관광객의 뜨거운 참여 속에 성황리에 막을 내렸다. 사진은 제50회 정선아리랑제 뗏목 시연 모습. 정선군 제공

올해로 50주년을 맞은 이번 축제는 '정선아리랑, 세계를 품다'를 주제로 열려 반세기 축제의 역사를 기념하고, 지역 문화와 예술을 세계와 공유하는 장으로 자리매김했다.

개막공연에서는 전통과 현대가 어우러진 무대가 큰 감동을 선사했으며, 정선 시가지를 수놓은 거리 퍼레이드는 주민과 관광객이 함께 어울리며 축제의 흥을 더했다.

제50회 정선아리랑제 뗏목 시연. 정선군 제공

학술포럼에서는 정선아리랑의 문화적 가치와 발전 방안을 논의하며, 지역과 학계, 문화예술계가 함께 아리랑의 미래를 모색했다. 각종 체험프로그램, 농·특산물 장터 등 다양한 부대 프로그램은 세대와 계층을 아우르는 참여의 장을 만들어냈다.

특히 50주년 역사관은 지난 반세기의 축제 역사와 지역 주민들의 발자취를 한눈에 조망할 수 있어 많은 관람객이 발걸음을 멈추고 함께 추억을 나누는 공간으로 큰 인기를 끌었다.

최종수 정선아리랑문화재단 이사장은 "제50회 정선아리랑제는 군민과 관람객이 함께 만들어간 소중한 시간이었다"며 "앞으로도 정선아리랑제를 민족 고유의 사상과 리듬 정조를 지키면서 세계와 소통하는 축제로 발전시키고 '정선아리랑, 세계를 품다'라는 주제처럼 정선아리랑이 세계 속에서 울려 퍼질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

제50회 정선아리랑제 아리랑 퍼레이드. 정선군 제공

한편 이번 축제는 친환경 축제로도 의미 있는 성과를 남겼다.

정선군은 지난해에 이어 올해에도 다회용기를 적극 도입해 총 4만1000여 개를 보급하고, 하루 1만여 개가 회수되는 성과를 거뒀다. 또한 자원순환 체험 부스에는 1500명이 참여해 폐 PET병이 재활용되는 과정을 직접 확인했으며, 업사이클 굿즈도 큰 호응을 얻었다.

정선군은 유치원생을 대상으로 자원순환 교육을 진행하는 등 세대별 맞춤형 친환경 활동을 확산시키며, 지역 축제가 환경과 공존하는 지속가능한 모델로 발전할 수 있는 기반을 마련했다.





시민들이 '제50회 정선아리랑제 아리랑 축제' 체험부스에서 행사를 즐기고 있다. 정선군 제공

유종덕 환경과장은 "자원순환 문화 확산을 위해 지역 행사를 비롯한 관광지를 대상으로 다양한 캠페인을 확대·추진해 나가겠다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

