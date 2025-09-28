'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1등 18명 중 5장, 한 복권점에서 당첨

전부 수동 선택…동일 인물 가능성

서울 강동구의 한 로또 판매점에서 제1191회 로또복권 1등 당첨 복권 5장이 한꺼번에 나왔다. 모두 수동으로 번호를 선택한 것으로 나타나 동일 인물의 당첨일 가능성도 제기된다. 실제 한 사람이 모두 구매했다면 수령할 총 당첨금은 76억 원을 넘는다.

서울 강동구의 한 로또 판매점에서 제1191회 로또복권 1등 당첨 복권 5장이 한꺼번에 나와 화제가 되고 있다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). 문호남 기자

AD

복권 수탁업체 동행복권은 27일 오후 제1191회 로또복권 추첨 결과를 발표했다. 이번 회차의 1등 번호는 '1, 4, 11, 12, 20, 41'이며, 2등 보너스 번호는 '2'로 추첨됐다.

1등 번호 6개를 정확히 맞춘 당첨자는 총 18명으로, 각자 약 15억3633만 원을 받게 된다. 이 가운데 1등 복권 5장이 모두 서울 강동구에 있는 한 복권점에서 나왔다. 모두 수동 방식으로 판매됐는데, 한 명이 구매했다면 모두 76억8167만 원의 당첨금을 갖게 된다.

이번 회차에서 1등 당첨자들의 구매 방식은 자동이 9명, 수동 8명, 반자동이 1명이었다. 지역별로는 서울 7명, 부산 2명, 대구·울산 각 2명, 경기 3명, 충남 1명, 그리고 온라인 구매 1명으로 나타났다.

총 로또 판매액은 1212억7281만 원으로 집계됐다. 당첨금 수령은 추첨 다음 날부터 1년 이내에 가능하며, 마감일이 공휴일인 경우 다음 영업일까지 수령할 수 있다.





AD

한 판매점에서 여러 장의 수동 1등이 나오는 사례는 이번이 처음은 아니다. 지난 7월에도 부산의 한 복권점에서 수동 선택으로 1등 8장이 쏟아졌고, 해당 회차의 당첨자가 한 명일 경우 총 127억 원에 달하는 초대형 당첨금이 발생했다. 이 밖에도 인천 서구, 경기 여주 등에서도 복수의 수동 1등 당첨이 한 매장에서 나와 관심을 끌었다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>