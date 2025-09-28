금천구, 서울시교육청과 '교육협력특구’ 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 자치구 최초, 지역 맞춤형 교육생태계 구축 나서

서울 금천구(구청장 유성훈)는 27일 서울특별시교육청(교육감 정근식)과 함께 ‘금천교육협력특구’ 협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 협약은 서울시 25개 자치구 가운데 최초로 체결된 자치구-교육청 간 교육협력특구 협약이라는 점에서 의미가 크다.

유성훈 금천구청장과 정근식 서울시교육감이 금천교육협력특구 협약을 체결했다. 금천구 제공.

양 기관은 이번 협약을 계기로 지역 특색을 반영한 학교 교육을 적극 지원하기로 했다. 특히 금천구의 교육정책 기조인 체험 중심의 미래 역량 강화 교육을 반영해 학생 맞춤형 성장 지원, 진로·진학교육 확대를 함께 추진할 예정이다.

협약식은 제7회 금천과학축제 기념식과 함께 금천구청 썬큰광장 무대에서 열렸다. 주민과 학생, 교육청 관계자들이 함께 참여해 현장의 의미를 더했으며, 협약서 전자 서명 퍼포먼스를 통해 공식화됐다. 이후 휴머노이드 로봇과의 기념촬영이 진행돼 미래지향적 협력의 메시지를 전했다.

금천구는 교육청과 학교, 지역사회와의 협력을 강화해 학생 개개인의 성장을 지원하는 ‘금천형 교육협력 모델’을 지속 발전시켜 나갈 방침이다.





유성훈 금천구청장은 “오늘의 협약은 금천 교육의 미래를 함께 만들어가는 소중한 약속”이라며 “우리 아이들이 지역사회와 함께 성장하고 미래 역량을 키워나갈 수 있도록, 교육청과 힘을 모아 더욱 내실 있는 교육협력 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

