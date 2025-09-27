김병수 시장 "‘K중봉 코스프레’로 전국에 지부상소 정신 전파"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 전국 유일무이 '도끼축제' 관객 5만명 몰려 '대성황'

중봉조헌 '지부상소' 정신 담은 '도끼'로 재미·의미 모두 잡아

참여자들 "재미있는 축제 많은 김포, 또 찾아오고 싶은 도시"

'특별한 도끼, 특별한 축제'…김포다담축제 전국적 관심 모아

김포시가 주최한 '2025 김포다담축제'가 전국 유일의 '도끼축제'라는 차별화된 콘셉트로 5만여 명의 관람객을 끌어모으며 성황리에 막을 내렸다. 김포의 전통부터 예술까지 풍성한 볼거리에 특별한 콘텐츠인 '도끼' 브랜딩이 통했다는 시민 반응이다. 특히 올해는 김포를 넘어 전국 각지에서 찾아와 K-중봉 코스프레에 참여하는 등 김포의 대표 위인인 중봉 조헌선생의 '지부상소' 의미를 보다 쉽게 접하고 전국으로 널리 전파했다는데 큰 의미를 가진다.

시민들이 27일 김포아트빌리지와 아트센터 일원에서 열린 전국 유일의 도끼축제인 '2025 김포다담축제'에 참여해 즐거운 시간을 보내고 있다. 김포시 제공

27일 김포아트빌리지와 아트센터 일원에서 열린 이번 축제는 김포문화원, 김포예총, 김포문화재단, 김포시풍물연합회가 함께 주관했으며, 김포의 전통과 문화, 예술을 바탕으로 다양한 체험과 공연을 선보였다.

특히 올해 처음 선보인 'K-중봉 코스프레 거리 퍼레이드'는 450m 구간을 가득 메우며 큰 관심을 받았다. 퓨전 사물길놀이 공연팀을 비롯해 전통탈 체험자, 어린이, 가족 단위 참가자, 어르신들이 '도끼'를 든 채 금도끼·은도끼, 어우동 등 다양한 코스프레로 참여해 축제 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다. 참가자들은 "도끼가 아닌 용기를 들고 변화를 여는 축제"라며 "김포, 우리의 K-지부상소"를 함께 외쳤다.

또 다른 인기 프로그램인 '나만의 도끼 지부상소'에는 200여 명이 참가해 직접 제작한 이색 도끼들을 공개했다. 계란판으로 만든 도끼, 꽃으로 만든 도끼, 동화 속 도끼 등 다양한 작품이 전시돼 눈길을 끌었으며, 중봉 조헌 선생의 지부상소 정신을 현대적으로 재해석한 퍼포먼스로 큰 호응을 얻었다.

부대행사도 풍성했다.

김병수 김포시장이 27일 김포아트빌리지와 아트센터 일원에서 열린 전국 유일의 도끼축제인 '2025 김포다담축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 김포시 제공

최태성 역사 강사가 진행한 '중봉 조헌과 김포역사' 특강, 김포시 창작 뮤지컬 '애기봉' 갈라쇼, 미디어아트 야경쇼 등 세대와 취향을 아우르는 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다.

이날 축제에 참여한 한 관광객은 "김포에 재미있는 축제가 있다고 해서 처음 와봤다. 개성을 담은 도끼를 만들어서 참여하는 발상이 재미있고 신선하다. 김포에 재미있는 축제도, 핫플도 많다. 또 오고 싶은 매력적인 도시"라고 말했다.

또 다른 참여자는 "지부상소에 담긴 정신을 되새기기 어려운 시대인데 자연스럽게 떠올리게 됐고, 우리 아이에게도 설명해 줄 수 있는 좋은 계기였던 것 같다. 흔하게 볼 수 있는 축제가 아니라 더욱 만족스럽다"고 말했다.

중봉문화제 ‘나만의 도끼 지부상소’ 참여자들과 김병수 시장. 김포시 제공

김병수 김포시장은 "오늘 열린 다담축제는 일반적인 문화제가 아니라 중봉의 정신을 세계적으로 알릴 수 있는 특별한 축제다. 조헌 선생의 지부상소에 담긴 정신을 널리 알리고자 직관적이자 상징적으로 도끼를 내세워 재미와 의미를 모두 잡고자 한 의도"라며 "김포다담축제를 통해 정의와 소신, 결단의 정신을 다시금 되새기는 날이 되길 바란다"고 말했다.

이어 "김포는 김포가 가진 것을 바탕으로 새로운 시각으로 접근해 전국에 김포를 알리고 있다"면서 "전국 유일의 도끼축제인 김포다담축제를 통해 김포가 특별한 축제의 도시로 도약할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.





중봉청소년문학상 대상 수상자와 김병수 시장. 김포시 제공

한편, 이날 다담축제는 VR드로잉과 기념식으로 시작해 전통놀이와 민속놀이, 아트마켓, 예술체험, 기획전시 등 다양한 체험의 장이 열렸고, 지부상소 퍼포먼스와 한가위 공연, 사또 퀴즈대회, 민속예술 전통공연과 풍물공연, 김포예술제로 이어지며 볼거리 많고 특별한 콘텐츠가 있는 풍성한 축제로 구성됐다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

