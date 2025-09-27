'中 출장' 김동연, 장쑤성과 경제·기후등 협력 강화 합의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 중국 장쑤(江蘇)성과의 협력을 강화한다.

경기도는 김동연 경기도지사가 26일 중국에서의 마지막 일정으로 장쑤(江蘇)성 신창싱(信長星) 당서기와 만나 경제와 기후 등 분야별 협력을 강화하기로 합의했다고 27일 밝혔다.

앞서 두 지역은 지난해 6월 수원 도담소(옛 도지사공관)에서 친선결연 양해각서(MOU)를 체결했다.

먼저 인사말을 한 신창싱 당서기는 "시진핑 주석과 이재명 대통령의 정상통화에서 양국이 수교초심으로 돌아가 전략적 협력동반자 관계를 더 높은 수준으로 발전시키기로 했다"면서 "양국 정상들이 방향 정확히 잡아주셨으니 장쑤성과 경기도의 교류를 업그레이드하자"고 제안했다.

김동연 경기도지사(왼쪽)가 26일 중국 장쑤(江蘇)성 신창싱(信長星) 당서기와 만나 경제와 기후 등 분야별 협력방안에 대해 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

이에 김동연 지사는 "한국과 중국은 오랜 친구이지만 최근 몇 년동안 다소 힘든 시기를 보냈는데, 최근 이재명 대통령이 취임하면서 바람직한 한중관계의 장이 열릴 기반이 마련됐다"면서 "(이재명 대통령과 시진핑 주석) 두 분 정상의 전화통화에 이어 이번 가을 열리는 APEC총회(경주)에 두 분이 만나면 긍정적이고 바람직한 전기가 마련될 것"이라고 말했다.

특히 "최근 몇 년의 어려운 기간에도 경기도는 중국의 중앙 및 지방정부와 협력을 강화하려 노력해왔다"면서 "한국엔 제1투자 경제협력 파트너인 장쑤성과 대한민국 경제의 심장인 경기도간의 협력관계진전은 양국간 좋은 모델이 될 것"이라고 기대감을 표시했다.





김 지사는 중국 출장 중 경제·물류의 중심지 충칭, 경제수도 상하이와 잇따라 우호협력 업무협약(MOU)을 맺은데 이어 중국 22개 성(省)과 도시를 통틀어 경제규모 2위인 장쑤성과 협력 방안을 공고히 하면서 한-중 관계 복원을 뒷받침하는데 힘을 쏟았다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

