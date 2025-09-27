[속보] 양주 숯가마 사우나서 LPG 가스 폭발…28명 중경상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3명 중상·25명 경상…72명 자력 대피

27일 오전 10시 17분쯤 경기 양주시 장흥면의 한 숯가마 사우나에서 LPG 가스통 폭발 사고가 발생해 중상 3명, 경상 25명이 다치는 인명피해가 발생했다. 사고 충격으로 내부가 무너져 있다. 경기도북부소방재난봄부 제공

이 사고로 머리 개방성 골절을 입은 60대 직원과 두부 열상을 입은 70대 남성 손님, 골반 상처를 입은 50대 여성 손님 등 3명이 중상을 입고 인근 병원으로 이송됐다. 나머지 25명은 경상을 입어 병원 치료를 받고 있다.

당시 사우나에는 직원과 손님 등 72명이 있었으며, 모두 신속히 자력 대피해 더 큰 피해는 막을 수 있었다. 신고는 총 7건 접수됐으며, 부상자 12명은 구급차로, 16명은 자가 이송된 것으로 전해졌다.

소방 당국은 장비 17대와 인력 42명을 동원해 구급·구조작업을 진행했으며, 피해 인원이 더 늘어날 수 있다고 말했다.





경찰과 소방 당국은 사우나 내 숯가마 쪽에서 액화석유가스(LPG)가 폭발한 것으로 보고 사고 원인을 조사하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

