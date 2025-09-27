정부24·우체국 금융 등 우선 복구…"파급효과 큰 서비스부터"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국정자원 화재로 정부 업무시스템 647개 가동 중단

우체국 금융·우편 등 파급효과 큰 서비스부터 신속 복구 계획

행정안전부는 26일 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부 업무시스템 647개 가동이 중단됐다고 27일 밝혔다. 행안부는 정부24, 우체국 금융 등 대국민 파급효과가 큰 장애부터 복구할 계획이다.

연합뉴스

김민재 행안부 차관은 이날 정부서울청사에서 연 긴급 브리핑에서 "오늘 오전 6시 30분경 배터리 화재는 진압됐지만, 국가정보자원관리원 대전본원 업무 시스템 647개가 가동이 중단된 상황"이라면서 "우체국 금융과 우편 등 대국민 파급효과가 큰 주요 정부 서비스 장애부터 신속히 복구하겠다"고 말했다.

이번 화재는 무정전전원장치 배터리를 지하로 이전하기 위한 작업을 하던 중 전원이 차단된 배터리 한 개에서 화재가 발생한 것으로 파악됐다.

대전 본원과 분원 개념인 광주·대구센터가 있는 국정자원에는 정부 업무서비스를 기준으로 모두 1600개 서비스를 제공할 수 있는 정보시스템이 있다. 이중 가동이 중단된 시스템 647개는 대전 본원에 있다.

김 차관은 "현재는 항온항습기를 우선 복구 중이며, 이후에 서버를 재가동해 복구 조치를 하고자 한다"고 했다. 행안부는 투자 혹은 장애 발생 시 복구의 우선순위 등 중요도에 따라 국가 정보 시스템을 1단계부터 4단계로 분류하는데, 이중 이용자 수나 파급효과 등을 고려해 우선 순위를 정해 복구할 방침이다.

행안부 관계자는 "우체국 금융, 우편뿐만 아니라 '정부 24'처럼 국민들이 많이 사용하는 정부 사이트도 우선 복구 순위가 될 것"이라면서 "이후 단계적으로 복구를 확대하겠다"고 말했다.

연합뉴스

김 차관은 "민원 처리가 지연돼 국민들이 불이익을 받는 일이 없도록 시스템 정상화 이전에 도래하는 세금 납부, 서류 제출은 정상화 이후로 연장하도록 유관기관에 안내하고 협조를 구했다"고 전했다. 이어 "국민께서 정부서비스 장애 발생을 미처 알지 못해 당황하시는 일이 없도록, 오늘 오전 8시 재난문자를 발송했다"면서 "국민신문고 등 주요 정부서비스 이용이 제한된다는 것과 관공서 방문 전 서비스 가능 여부를 확인해주실 것을 안내했다"고 덧붙였다.

김 차관은 "다소 불편하시더라도 민원이나 서비스를 신청하실 경우 해당 기관의 안내에 따라 대체 사이트에 접속하시거나 오프라인 창구를 활용해주시길 부탁드린다"고 당부했다. 그러면서 "구체적인 정부서비스 장애 상황과 대체 사이트는 네이버 공지를 통해서도 확인 가능함을 참고로 말씀드린다"고 말했다.





김 차관은 "이번 장애로 인해 국민의 기대에 미치지 못하고 큰 불편을 겪으신 데 대해 거듭 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "장애를 신속히 복구하고, 상황이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

