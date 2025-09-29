105년 운영한 삼강나루 주막, 국가민속문화유산 된다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1934년 대홍수에도 소실되지 않고 원형 간직

연결동선 최소화한 집약적 공간구성 돋보여

'예천 삼강나루 주막' 전경

1900년경부터 2005년까지 105년간 운영된 주막이 국가유산 자격을 얻는다.

국가유산청은 경북 예천군 풍양면에 있는 '예천 삼강나루 주막'을 국가민속문화유산으로 지정한다고 29일 예고했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 최종 지정 여부를 결정할 계획이다.

삼강나루 주막은 낙동강과 금천, 내성천이 합수하는 지점의 나루터에 자리한 정면 두 칸, 측면 두 칸 규모의 초가집이다. 1934년 갑술년 대홍수에도 소실되지 않고 원형을 간직하고 있다.

'예천 삼강나루 주막' 부엌

내부 형태는 전자형 평면이다. 주모가 거처하는 주모방과 접객용 독립 방이 각각 한 칸씩 있고, 뒤쪽에 부엌 한 칸과 마루 한 칸이 있다. 연결 동선이 최소화돼 접객 기능에 충실한 집약적 공간구성으로 평가받는다.

이 건물은 독립 구들난방 시설이기도 하다. 부엌 내 부뚜막에서 각 방으로 연결되는 아궁이가 따로 설치돼 있다.

주모방에서 출입할 수 있는 부엌 위쪽 다락에는 홍수나 화재를 피하고 주막의 무탈을 기원하는 성주단지가 있어 가신신앙의 모습을 보여준다. 부엌 내부 흙벽에는 외상 처리 표시를 위해 그은 작대기선 원형이 남아있다. 국가유산청 관계자는 "주막 유산의 희소한 증거자료들"이라고 말했다.

인근 제방에는 동제(洞祭·마을 사람들이 공동으로 지내는 제사)가 열리는 동신목(洞神木)과 남근석(男根石)이 있어 주막과 함께 역사문화경관을 구성한다. 그 지속성과 연속성은 130년간 이어진 동제 역사를 기록한 '동신계책' 문서에서 확인할 수 있다.





'예천 삼강나루 주막' 흙벽 외상장부

국가유산청 관계자는 "동제 때 삼강나루를 위한 '강신'과 삼강주막을 위한 '주막수호신'에게 소지(燒紙·부정을 없애고 소원을 빌기 위해 흰 종이를 태워 공중으로 올리는 일)를 올린 것으로 확인된다"며 "마을에서 1972년 나룻배를 직접 운영하기 위해 '삼강도선계(三江渡船契)'를 결성하고 운영한 문서도 남아 있어 나루와 주막의 역사와 민속을 총체적으로 이해할 수 있다"고 설명했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

